Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.

Permalı saçlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın tarzını bazı hayranları beğenirken, bazıları da hiç beğenmedi.

Ünlü oyuncunun takipçileri Sarıkaya’nın permalı saçları için, "Bunu kendine neden yaptın?", "Sana hiç yakışmamış", "Sakın bir daha yaptırma" gibi yorumlarda bulundu.