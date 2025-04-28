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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yemekte buluştu - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yemekte buluştu

        Geçtiğimiz haftalarda havaalanında öpüşürken görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:22
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        Âşıklar yemekte
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        Bir süredir Londra'da bulunan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz haftalarda havaalanında öpüşürken görüntülenmişti.

        Romantik anlar yaşayan ikili, böylelikle bir süredir ayrıldıkları yönündeki iddiaları da ortadan kaldırmış oldu.

        Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez bir restoranda objektiflere yansıdı. İkili, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir

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