Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yemekte buluştu

Bir süredir Londra'da bulunan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz haftalarda havaalanında öpüşürken görüntülenmişti.

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Romantik anlar yaşayan ikili, böylelikle bir süredir ayrıldıkları yönündeki iddiaları da ortadan kaldırmış oldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez bir restoranda objektiflere yansıdı. İkili, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.