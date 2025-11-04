Serenay Sarıkaya ile Alessandra Ambrosio bir arada
Serenay Sarıkaya, 'Yılın Kadını' seçildiği bir ödül töreninde, 'Yılın Global İkonu' ödülüne lâyık görülen Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile bir araya geldi
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye geldi.
İstanbul'da düzenlenen bir ödül törenine katılan Alessandra Ambrosio, gecede üzerinde çiçek detayları olan, krem rengi transparan bir elbise giymeyi tercih etti.
Alessandra Ambrosio, 'Yılın Global İkonu' seçildiği törende, 'Yılın Kadını' seçilen Serenay Sarıkaya ile bir araya geldi.
Alessandra Ambrosio, Serenay Sarıkaya ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram