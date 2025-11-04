Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Alessandra Ambrosio bir arada - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ile Alessandra Ambrosio bir arada

        Serenay Sarıkaya, 'Yılın Kadını' seçildiği bir ödül töreninde, 'Yılın Global İkonu' ödülüne lâyık görülen Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte ödüllendirildiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye geldi.

        İstanbul'da düzenlenen bir ödül törenine katılan Alessandra Ambrosio, gecede üzerinde çiçek detayları olan, krem rengi transparan bir elbise giymeyi tercih etti.

        Alessandra Ambrosio, 'Yılın Global İkonu' seçildiği törende, 'Yılın Kadını' seçilen Serenay Sarıkaya ile bir araya geldi.

        Alessandra Ambrosio, Serenay Sarıkaya ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Alessandra Ambrosio

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa