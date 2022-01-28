HABERTURK.COM

Oyunculuğu kadar çeşitli dizi ve film projelerinde seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya (29), önceki gün soluğu işletmeci Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda aldı.

Geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğrayan ve kötü günleri geride bırakmaya çalışan Sarıkaya, gece boyu bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Evirgen ile eğlendi.

'UNUTAMADIM' PERFORMANSI

Ardından sahneye çıkan Serenay Sarıkaya, Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısını seslendirdi. Oyuncunun arabesk performansı sosyal medyada oldukça ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"NE YAPSA YAKIŞIYOR!"

İşte o yorumlardan birkaçı:

* Serenay her şekilde harika.

* Sesi güzelmiş gerçekten.

* Serenay Sarıkaya ne yapsa yakışıyor!

* Şarkıcı olmasını isterim, muhteşem bir sesi var.

* 'Lale Devri'nde 'Yalnızlık Senfonisi', 'Medcezir'de söylediği şarkılar, katıldığı programlarda söylediği şarkılar ve 'Alice Müzikali'nde söylediği şarkılar... Hepsi şahane, sesi şahane, çok içten, duygulu söylüyor cidden.

SERENAY'DAN "VAZGEÇ GÖNÜL"

Sarıkaya, 2019'da da İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuştu. Gecede ünlü oyuncu, "Telefonun Başında" ve "Vazgeç Gönül" şarkılarını seslendirmişti.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o performansları:

"DAMAR ŞARKILARI EZBERE BİLİRİM"

Öte yandan daha önce bilinmeyen bir özelliğinden söz eden Sarıkaya, "Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim." ifadelerini kullanmıştı.