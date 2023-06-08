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Serenay Sarıkaya tatilde II

Giriş: 08.06.2023 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
Serenay Sarıkaya tatilde II
Serenay Sarıkaya tatilde II
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Serenay Sarıkaya, çıktığı tatilde verdiği pozlarla güzelliğini sergilemeye devam ediyor

HABERTURK.COM

SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Aile'nin yaz tatiline girmesiyle birlikte oyuncuları dinlenmeye çekildi.

O oyunculardan biri 'Aile'de 'Devin'i canlandıran Serenay Sarıkaya.
Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatil için Yunanistan'ı seçti. Gün boyu denize giren, güneşlenen Serenay Sarıkaya, bir yandan geçmiş sezonun yorgunluğuna atarken diğer yandan gelecek sezon için enerji depoluyor.

Serenay Sarıkaya, deniz kıyısında verdiği pozlarla da güzelliğini sergilemeye devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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