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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya Seul tarzıyla dikkat çekti! Ünlü oyuncu siyahlar içinde…

        Serenay Sarıkaya Seul tarzıyla dikkat çekti! Ünlü oyuncu siyahlar içinde…

        Bir markanın davetine katılan Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte, Güney Kore'nin başkenti Seul'a giden Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:58
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          Ünlüler dünyasının popüler isimlerden Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. En son Aile dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Bir markanın Türkiye’deki elçisi olan Serenay Sarıkaya’nın tarzı dikkat çekerken paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte o kareler

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          Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Seul’e giden güzel oyuncu, paylaşımlarıyla gündem oldu.

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          Etkinlik için hazırlanan Sarıkaya, otel odasındaki fotoğrafları ilgi odağı haline geldi. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

          Fotoğraflar: Instagram

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          SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

          Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne babasının boşanmıştır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur.

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          İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir. Çocukken modellik yapmayı İsteyen Sarıkaya, 2007 yılında çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve bu yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü alıp ve ülkemize dördüncülükle döndü. 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci olmuştur.

          16 yaşındayken 2008 yılında "plajda" adlı filmde rol alan Sarıkaya, aynı yıl içinde Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Sonrasında "Adanalı" dizisinde rol alan Sarıkaya iyice tanınmıştır. Ardından 2010 yılında "Lale Devri" dizisinde Yeşim karakteriyle kendinden çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında ise "THE O.C" dizisinden uyarlandırılan "Medcezir" dizisinde Mira karakterini canlandırdı. 2023-2024 yılları arasında Aile dizisinde Devin Akın rolünü üstlendi.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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