Serenay Sarıkaya Seul tarzıyla dikkat çekti! Ünlü oyuncu siyahlar içinde…

Ünlüler dünyasının popüler isimlerden Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. En son Aile dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Bir markanın Türkiye’deki elçisi olan Serenay Sarıkaya’nın tarzı dikkat çekerken paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte o kareler