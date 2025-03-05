Serenay Sarıkaya sessizliğe büründü

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya hakkında daha önce 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilmişti.

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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, tüm bu iddiaların ardından dinlenmek için yurt dışına çıktı. Sarıkaya ile Demir yurda döndü.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, Etiler'de bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarını karşısında görünce şaşıran Serenay Sarıkaya, "Kolay gelsin" dedi. Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.