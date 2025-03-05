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        Haberler Objektife Takılanlar Serenay Sarıkaya sessizliğe büründü - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya sessizliğe büründü

        Mert Demir ile çıktıkları yurt dışı tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, Etiler'de görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Sarıkaya; "Kolay gelsin" diyerek soruları yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:15
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        Sessizliğe büründü
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        Mert Demir ile Serenay Sarıkaya hakkında daha önce 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilmişti.

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, tüm bu iddiaların ardından dinlenmek için yurt dışına çıktı. Sarıkaya ile Demir yurda döndü.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, Etiler'de bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarını karşısında görünce şaşıran Serenay Sarıkaya, "Kolay gelsin" dedi. Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.

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        #serenay sarıkaya

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