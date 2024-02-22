Serenay Sarıkaya'nın tatil keyfi
Son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Aile' dizisinde 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, set yorgunluğunu tatilde atıyor
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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından Serenay Sarıkaya soluğu sahillerde aldı.
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Oyuncu, çıktığı tatilden birçok renkli karesini 10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayımladı.
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Serenay'ın fotoğrafları 340 bin kişi tarafından beğenildi.
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Ünlü oyuncu karın kaslarını sergilediği bu fotoğrafı da paylaştı.
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Tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düşen Serenay Sarıkaya nerede tatil yaptığını ise belirtmedi.