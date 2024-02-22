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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın tatil keyfi - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'nın tatil keyfi

        Son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Aile' dizisinde 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, set yorgunluğunu tatilde atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:53
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          Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından Serenay Sarıkaya soluğu sahillerde aldı.

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          Oyuncu, çıktığı tatilden birçok renkli karesini 10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayımladı.

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          Serenay'ın fotoğrafları 340 bin kişi tarafından beğenildi.

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          Ünlü oyuncu karın kaslarını sergilediği bu fotoğrafı da paylaştı.

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          Tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düşen Serenay Sarıkaya nerede tatil yaptığını ise belirtmedi.

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