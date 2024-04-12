Serenay Sarıkaya'nın derin dekoltesi
Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı. Ünlü oyuncu, davette derin dekolteli bir kıyafet tercih etti
Giriş: 12.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:58
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Bir süredir Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya, GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi.
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Ünlü oyuncu; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı.
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Davette siyah bir elbise tercih eden Sarıkaya, derin göğüs dekoltesiyle bakışları üzerinde topladı.
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