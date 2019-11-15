15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını özel bir geceyle kutladı.
Koruncuk Vakfı’nın 40 yıllık başarı öyküsünün anlatıldığı Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp sunduğu belgeselin gösteriminin ardından, Koruncukların her zaman yanında yer alan ünlü sanatçı Halit Ergenç duygusal bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Serenay Sarıkaya’nın çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile Alice Müzikali’nde birlikte söyledikleri “Kuzey Yıldızı” adlı şarkıyı seslendirmesiydi.
Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek’in açılış konuşmasını yaptığı geceye Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir, Pelin Karahan, Serkan Altunorak, Beyza Şekerci, Sarp Akkaya, Selim Bayraktar gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, yapımcılar Banu-Timur Savcı, Onur Güvenatam ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Berna Çebi, Siren Ertan, Hülya Eltemur, Berrin-Ahmet Yoleri, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Beste-Mustafa Yurttaş vb. katılarak Koruncukların 40. yılını hep birlikte kutladı.
Gecede Beyza Şekerci, Hande Doğandemir Halit Ergenç ve Serenay Sarıkaya'nın eğlendiği anlar objektiflere yansıdı. Ünlü isimlerin eğlenceli halleri sosyal medyada paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!