Serenay'dan yılan dansı

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü isimden yeni paylaşım geldi.

Ayna karşısında yılan dansı yapan 30 yaşındaki oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı. Sarıkaya'nın dans videosu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ

Öte yandan geçtiğimiz ay işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Serenay Sarıkaya, bir mekanda elinde tefle dans etmişti. Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.

Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etmişti. Çiftin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı.