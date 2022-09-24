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Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara tepki gösterdi Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.