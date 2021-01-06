İlk mide ameliyatını 6 yıl önce olduğunu belirten Serengil, "Ameliyat çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum." şeklinde konuştu.