Seren Serengil'in paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Seren Serengil; "Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefse sükreyip paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah, bunları akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanı versin." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: X, Instagram