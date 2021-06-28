Önceki gün yeni bir paylaşımda bulunan Seren Serengil, nişanlısı Mustafa Rahman Tohma'ya poz verdi. Serengil, gönderisinde, "Beni bu halimde (makyajsız) seven biri var... Fotoğrafı o çekti. Tedavi sürecim geçince daha sağlıklı kanlı canlı çekersin..." ifadelerini kullandı.

Ancak Seren Serengil, fotoğrafta makyajsız olduğunu takipçilerine inandıramadı. Serengil'in paylaşımına, "Şaka mı yapıyorsun?", "Kesin makyajsızdır" şeklinde yorumlar yapıldı.