Seren Serengil hamile! Anne olmak için yürüyemeyecek - Magazin haberleri

Çocuk sahibi olmak için uzun süre tüp bebek tedavisi gören ve üç kez düşük yapan Seren Serengil, dördüncü kez hamile.

Anne olmayı çok isteyen ve bu konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayan Serengil, doktorunun tavsiyesi üzerine bir buçuk ay tekerlekli sandalyeyle yaşayacak.

Zorlu bir dönemden geçen sunucuya yüksek sesli konuşmak dahil her türlü stres yaratacak şeyler yasaklandı. Sosyal medyayı bile kullanmaması gereken Seren Serengil’in ağustos ayında başlayacağı TV programı da eylül sonuna ertelendi.