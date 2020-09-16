"GÜNÜN EN GÜZEL FOTOĞRAFI DEĞİL Mİ?"

Seren Fosforoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

Günün en güzel fotoğrafı değil mi? Benim güzel huylu kızım... Hayattaki en büyük şansım... Anneler çocuklarının mutluluğu için yaşar ama bir anne mutluysa, çocuğu da mutludur. Biz mutluyuz...