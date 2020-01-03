"BANA 14 YIL İNSANLIK ÖĞRETTİ"

Papi'nin kendisi için özel bir köpek olduğunu ifade eden ve hislerini aktaran Yereli, "Dünyanın en masum, en güzel meleği... Onu hak edecek hiçbir şey yapmış olamayız. Ona dokunan herkes çok şanslı. Varoluşuna kurban olduğum, bebeğim... Bana ve aileme insanlık öğretti 14 yıl" ifadelerini kullandı.