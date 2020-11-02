Emlak dünyasında konut fiyatları belirlenirken sıkça kullanılan bir terim vardı:şerefiye. Şerefiye, emlak ve konut alım satımıyla ilgilenen ya da bir konut satın almak isteyen herkesin ilk öğreneceği terim oluyor. Peki, vatandaş arasında merak edilen Şerefiye nedir? Şerefiye farkı nasıl hesaplanır? İşte Şerefiye özellikleri...

ŞEREFİYE NEDİR?

Genellikle konut projelerinde karşımıza çıkan bir terim olan Şerefiye,

aynı özelliklere sahip olan daireler için farklı fiyatların belirlenmesi işlemine Şerefiye denir. Bu işlem ile fiyatların arttığı da olur, azaldığı da. Ev alım satımı ile ilgilenen herkesin karşılaştığı bu duruma emlak sektöründe şerefiye adı verilmiştir.

Şerefiye bedeline göre aynı özelliklere sahip evlerin fiyatları değişmektedir. En çok karşılaşılan örneklerden birisi , aynı apartmanda , aynı katta ve aynı özellikte olan dairelerin fiyatlarının baktığı cepheye göre farklılık göstermesidir. Daire cephesi en çok dikkat çeken özellik gibi görünmesine rağmen bunun haricinde de bir çok özellik bulunmaktadır.

ŞEREFİYE FARKI NASIL HESAPLANIR?

Şerefiye hesabında her özellik için bir puan belirlenir. Evlerin karşılarına sahip olduğu özelliklere göre puanlar yazılır. En yüksek puanı alan daireler Şerefiye Bedeli en yüksek olan daireler olarak seçilir ve fiyatları diğer dairelere göre daha yüksek olur. Diğer daireler de puanlama sonucunda çıkan sıralamaya göre fiyatlandırılır.Günümüzde bu işlemler için şerefiye programları kullanılmaktadır. Bu programlara aşağıdaki değerler girilerek sonuç hesaplanır :

Konut adedi

Toplu konutun yapılacağı alanlar toplamı m2

Toplu konutların yapılacağı bölgenin Enlemi ve minimum Rakım değeri

Toplu konut alanının toplam parsel adedi

Totalde toplanmış bedel ve ilave ihtiyaç miktarı şimdiki geçici maliyet farkı

Parsel adı (parselleri birbirinden ayırt edecek kadar detaylı pafta ve ada bilgileri)

Parsel metrekare alanları

Parsellerde bulunan toplam blok adetleri

Bloğun bulunduğu Parsel

Bloktaki toplam daire sayısı

Blokta varsa arsa sahibine ait daire adedi

Blokta kattaki daire adedi

Blok ulaşım mesafesi m olarak

Blok rakımı

Blok Güneş yönü

Güneş açısı derece cinsinden

Blokta bulunan asansör sayısı

Balkon Puanı

Varsa teras alanı.

Manzara mesafesi m cinsinden

Park/Bahçe Puanı

Dairelere ait açıklık mesafeleri

Normal kat daire alanı

Çatı katı daire alanı

Zemin kat daire alanı

Varsa bodrum kat daire alanı

Zemin yükseklikleri m olarak

Varsa Deniz görme açısı

Yol/Cadde genişlikleri metre cinsinden

Çevre Arazi Yüksekliği binanın zemin katına göre fark m cinsinden

Konutun bulunduğu mevkiiyle şehir ve çarşıya uzaklığına, şehir, bölge nüfusuna göre inşaat puanı

ŞEREFİYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Şerefiye fiyatının belirlenmesinde daireye ait bazı özellikleri belirleyici olur. İşte şerefiye bedelinin belirlenmesinde etkisi olan özellikler:

Dairenin Manzarası

Dairenin Yüksekliği

Dairenin Baktığı Yön

Dairenin Baktığı Cephe

Sosyal İmkanlara Uzaklığı

Yola Uzaklığı

Emniyet Durumu

Balkon Durumu

Asansör Durumu

Gürültü Durumu

Bahçe Durumu

Kat Durumu ( Çatı katı , giriş katı gibi )

Gün Işığı