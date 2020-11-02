Emlak dünyasında konut fiyatları belirlenirken sıkça kullanılan bir terim vardı:şerefiye. Şerefiye, emlak ve konut alım satımıyla ilgilenen ya da bir konut satın almak isteyen herkesin ilk öğreneceği terim oluyor. Peki, vatandaş arasında merak edilen Şerefiye nedir? Şerefiye farkı nasıl hesaplanır? İşte Şerefiye özellikleri...
ŞEREFİYE NEDİR?
Genellikle konut projelerinde karşımıza çıkan bir terim olan Şerefiye,
aynı özelliklere sahip olan daireler için farklı fiyatların belirlenmesi işlemine Şerefiye denir. Bu işlem ile fiyatların arttığı da olur, azaldığı da. Ev alım satımı ile ilgilenen herkesin karşılaştığı bu duruma emlak sektöründe şerefiye adı verilmiştir.
Şerefiye bedeline göre aynı özelliklere sahip evlerin fiyatları değişmektedir. En çok karşılaşılan örneklerden birisi , aynı apartmanda , aynı katta ve aynı özellikte olan dairelerin fiyatlarının baktığı cepheye göre farklılık göstermesidir. Daire cephesi en çok dikkat çeken özellik gibi görünmesine rağmen bunun haricinde de bir çok özellik bulunmaktadır.
ŞEREFİYE FARKI NASIL HESAPLANIR?
Şerefiye hesabında her özellik için bir puan belirlenir. Evlerin karşılarına sahip olduğu özelliklere göre puanlar yazılır. En yüksek puanı alan daireler Şerefiye Bedeli en yüksek olan daireler olarak seçilir ve fiyatları diğer dairelere göre daha yüksek olur. Diğer daireler de puanlama sonucunda çıkan sıralamaya göre fiyatlandırılır.Günümüzde bu işlemler için şerefiye programları kullanılmaktadır. Bu programlara aşağıdaki değerler girilerek sonuç hesaplanır :
Konut adedi
Toplu konutun yapılacağı alanlar toplamı m2
Toplu konutların yapılacağı bölgenin Enlemi ve minimum Rakım değeri
Toplu konut alanının toplam parsel adedi
Totalde toplanmış bedel ve ilave ihtiyaç miktarı şimdiki geçici maliyet farkı
Parsel adı (parselleri birbirinden ayırt edecek kadar detaylı pafta ve ada bilgileri)
Parsel metrekare alanları
Parsellerde bulunan toplam blok adetleri
Bloğun bulunduğu Parsel
Bloktaki toplam daire sayısı
Blokta varsa arsa sahibine ait daire adedi
Blokta kattaki daire adedi
Blok ulaşım mesafesi m olarak
Blok rakımı
Blok Güneş yönü
Güneş açısı derece cinsinden
Blokta bulunan asansör sayısı
Balkon Puanı
Varsa teras alanı.
Manzara mesafesi m cinsinden
Park/Bahçe Puanı
Dairelere ait açıklık mesafeleri
Normal kat daire alanı
Çatı katı daire alanı
Zemin kat daire alanı
Varsa bodrum kat daire alanı
Zemin yükseklikleri m olarak
Varsa Deniz görme açısı
Yol/Cadde genişlikleri metre cinsinden
Çevre Arazi Yüksekliği binanın zemin katına göre fark m cinsinden
Konutun bulunduğu mevkiiyle şehir ve çarşıya uzaklığına, şehir, bölge nüfusuna göre inşaat puanı
ŞEREFİYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Şerefiye fiyatının belirlenmesinde daireye ait bazı özellikleri belirleyici olur. İşte şerefiye bedelinin belirlenmesinde etkisi olan özellikler:
Dairenin Manzarası
Dairenin Yüksekliği
Dairenin Baktığı Yön
Dairenin Baktığı Cephe
Sosyal İmkanlara Uzaklığı
Yola Uzaklığı
Emniyet Durumu
Balkon Durumu
Asansör Durumu
Gürültü Durumu
Bahçe Durumu
Kat Durumu ( Çatı katı , giriş katı gibi )
Gün Işığı
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