Şeref Sözü 3. son bölüm ile SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde, yangını gören Emsal ve İsra dehşete düşerken, "Bebek yangından kurtulabilecek mi?" sorusu akıllara geliyor. Yasemin yaptığı bu hareketle tehlikeli yüzünü bir kez daha gösteriyor.
ŞEREF SÖZÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ŞEREF SÖZÜ'NÜN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Adadan ayrılmak için bindiği teknede vurulup denize düşen İsra, hastanede ameliyata alındı. Çok uzaklarda kendine gelen Faruk ise İsra'ya bir şey olduğunu hissedip ayaklandı. İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçmek istese de babasının engeliyle karşılaştı. Diğer tarafta Cihan, her yerde İsra'yı arıyordu. Adabeyli Adası, İsra'nın kaybolma haberiyle yankılanırken Emsal, İsra'yı vuran Cafer'in yanına gidip Ömer'i aldı.
İsra'yı vurduğu için Cafer'den hesap soran Emsal, Cafer'in hesabını kesti. Ölümle yaşam arasında savaş veren İsra, ameliyattan sağ çıktı. Kendine gelir gelmez oğlu Ömer'i soran İsra'nın ilk ziyaretçisi ise Emsal Hanım oldu. Emsal, İsra'dan Ömer'i sağ salim getirmesi karşılığında Cavidan'ın yaptıklarını Cihan'a söylememesini istedi. Hastane odasında çaresizce oğlunu merak eden İsra, Cihan'ı bekliyordu ancak tehlike onun için hala geçmiş değildi. Odaya gelen bir adam İsra'yı boğmaya çalışırken, Mahbube geldi.
Mahbube, İsra'yı alarak hastaneden çıktı. İsra gittikten sonra hastaneye gelen Cihan ise İsra'nın kaçtığı haberini alınca öfkeden çılgına döndü. İsra, Cihan'ı bırakıp gitmek istemese de Mahbube'nin söylediklerine dayanamayıp gitmeyi kabul etti. Bindiği aracın önünün kesilmesiyle neye uğradığını şaşıran İsra'yı bir kez daha Cihan Adabeyli kurtararak eve geri götürdü. İsra'yı yanına alıp geri dönen Cihan, Ömer'i bulacağının da sözünü verdi. İsra'nın dönüşünden memnun olmayan Emsal, finalde verdiği hediyeyle İsra'ya adeta göz dağı verdi.
Şeref Sözü, 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!
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