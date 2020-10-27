Şeref Sözü dizisinin 3. yeni bölüm fragmanında; Faruk'un kendine geldiğinin görüldüğü sahnede İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçen Faruk'a babası engel oluyor. Babasından ağır sözler işiten Faruk büyük bir yıkıma uğruyor.

ŞEREF SÖZÜ'NÜN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan, kayıp İsra’yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra’nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor. Tüm ada halkı seferber olup İsra’yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir.

Cihan’ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra’yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra’yı bulabilecek mi? İsra’nın akıbeti ne olacak? Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra’yı kurtarmaya gelen Mahbube’nin planı ne? Faruk, İsra’yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?

Şeref Sözü, yarın akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Şeref Sözü'nün 3. Bölüm 2. Ön İzlemesi;