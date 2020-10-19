Şeref Sözü 2. yeni bölüm tanıtımında; Cihan Adabeyli'nin Emsal'e "İsra'ya aşığım!" dediği tanıtımda Emsal'in neler yapacağı büyük merak uyandırıyor. Adabeyli Ailesi, Mustafa'yı bulmak için seferber olurken yer yerinden oynuyor. Cihan, Emsal'i İsra ile evliliklerinin gerçek olduğuna inandırmaya çalışırken ikilinin romantik anları dikkat çekiyor. Faruk'un hastane odasında gözlerini açması ise gerilimi giderek arttırıyor.

ŞEREF SÖZÜ'NÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan ve İsra’nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası’nda gerilim tırmanıyor! Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda ‘karım’ diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder. Şükran ve Sefer, kızları Yasemin’in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan’dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan’ı desteklemez.

Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer’in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa’yı da yanına alarak ortadan kaybolur. Düğün telaşı, yerini intikam yemini ederek giden Yasemin ve küçük Mustafa’yı arama faaliyetlerine bırakır.

Nereye geldiğini bile bilmeden çıktığı yolculukta, birden kocaman bir topluluğun nefreti ile karşılaşan İsra’yı da zor günler beklemektedir. Sevdiği herkesi karşısına alan Cihan Adabeyli, İsra’yı ailesine kabul ettirebilecek mi? Cihan’a büyük bir acı bırakmaya kararlı olan Yasemin’in planı ne? İsra, Adabeyli Adası’nda ayakta kalmak için neler yapacak? İsra’nın adadan gitmesi için Cihan’a mühlet veren Emsal Hanım, süre dolduğunda ne yapacak?

Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Şeref Sözü'nün 2. Bölüm 2. Tanıtımı: