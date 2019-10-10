10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
12 Ocak 1980 (39 yaşında) yılında Bursa'da doğdu. Serdar Yeğin 1.80 cm boyunda, 73 kg ağırlığında ve oğlak burcudur. Gözleri yeşil renktir. Serdar Yeğin kendisi gibi sanatçı olan Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir. Oyunculuğa, 1995 yılında, henüz lise öğrencisi iken, Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başladı. Aynı zamanda kurs eğitimine paralel olarak, Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen pek çok oyunda oynadı. Bursa Devlet Tiyatrosu’nda bir süre yer aldı. Lise eğitimini bitirdikten sonra önce 2 yıl Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuduktan sonra 2001 yılında ise İstanbul Devlet Konservatuarı’nı kazanarak burada tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında Mezun olduktan sonra pek çok tiyatroda yer aldı. Kamera karşısına ilk kez Azad isimli dizi ile 2002’de geçti.
Serdar Yeğin, Tiyatronun Duayenleri olarak bilinen Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye ve Suat Özturna gibi usta isimlerden özel dersler alarak oyunculuk kariyerine sağlam temeller atmıştır.
2005’te Şahin Alpaslan’ın yönettiği Şaşkın isimli filmde Mehmet karakterini canlandırdı, 2008 yılında, dizinin başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar’ın yer aldığı Adanalı isimli dizide Tarık karakterini canlandırdı. 2011 yılında ise Ay Büyürken Uyuyamam isimli filmde Doktor Sinan karakterini canlandırmış ve 2012 yılında ise Huzur Sokağı isimli dizide rol aldı. İlk kez bir dizide Kutsi, Sinem Öztürk, Selin Demiratar ile birlikte Serdar Yeğin başrol paylaştı. Birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan usta oyuncu Serdar Yeğin’in içinde bulunduğu projeleri aşağıda sizlere sunduk
Sinan Yeğin’in Aldığı Tiyatro Ödülleri
Sinan Yeğin’in Rol aldığı tiyatro oyunları
Sinan Yeğin’in Rol aldığı Filmleri ve Dizileri:
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