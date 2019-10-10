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Serdar Yeğin kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Oyunculuğa Tiyatro ile başlayan başarılı oyuncu Serdar Yeğin son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. bu başarı izleyenlerin merak duygusunu arttırdı. işte tek makalede Serdar Yeğin...

10.10.2019 - 09:33 | Güncelleme: Biyografi
Serdar Yeğin

12 Ocak 1980 (39 yaşında) yılında Bursa'da doğdu. Serdar Yeğin 1.80 cm boyunda, 73 kg ağırlığında ve oğlak burcudur. Gözleri yeşil renktir. Serdar Yeğin kendisi gibi sanatçı olan Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir. Oyunculuğa, 1995 yılında, henüz lise öğrencisi iken, Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başladı. Aynı zamanda kurs eğitimine paralel olarak, Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen pek çok oyunda oynadı. Bursa Devlet Tiyatrosu’nda bir süre yer aldı. Lise eğitimini bitirdikten sonra önce 2 yıl Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuduktan sonra 2001 yılında ise İstanbul Devlet Konservatuarı’nı kazanarak burada tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında Mezun olduktan sonra pek çok tiyatroda yer aldı. Kamera karşısına ilk kez Azad isimli dizi ile 2002’de geçti.

Serdar Yeğin, Tiyatronun Duayenleri olarak bilinen Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye ve Suat Özturna gibi usta isimlerden özel dersler alarak oyunculuk kariyerine sağlam temeller atmıştır.

2005’te Şahin Alpaslan’ın yönettiği Şaşkın isimli filmde Mehmet karakterini canlandırdı, 2008 yılında, dizinin başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar’ın yer aldığı Adanalı isimli dizide Tarık karakterini canlandırdı. 2011 yılında ise Ay Büyürken Uyuyamam isimli filmde Doktor Sinan karakterini canlandırmış ve 2012 yılında ise Huzur Sokağı isimli dizide rol aldı. İlk kez bir dizide Kutsi, Sinem Öztürk, Selin Demiratar ile birlikte Serdar Yeğin başrol paylaştı. Birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan usta oyuncu Serdar Yeğin’in içinde bulunduğu projeleri aşağıda sizlere sunduk

Sinan Yeğin’in Aldığı Tiyatro Ödülleri

  • 2007 Ebedi Barış- Direkler arası Tiyatro Ödülleri- Küçük Salon Erkek Oyuncu

Sinan Yeğin’in Rol aldığı tiyatro oyunları

  • 2017 – Ebedi Barış
  • 2014 – Soytarılar: R. P Pavelkıc – Tiyatro Seyirlik
  • 2013 – Pygmalion – Bir Kadın Yarattım: George Bernard Shaw – Bursa Devlet Tiyatrosu
  • 2008 – Dalga: Reinhold Tritt – Donkişot Prodükdiy Tiyatrosu
  • 2005 – Köprüden Görünüş: Arthur Miller– İ.Ü Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü
  • 1997 – Kuvvayi Milliye Kadınları: Nezihe Araz – Bursa Devlet Tiyatrosu

Sinan Yeğin’in Rol aldığı Filmleri ve Dizileri:

  • 2018 yılında – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)
  • 2017 yılında – Yedi Yüz (TV Dizisi)
  • 2016 yılında – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Emir Sultan) (Sinema Filmi)
  • 2015 – 2016 yılları arasında– Kördüğüm (Mert) (TV Dizisi)
  • 2014 yılında – Deniz Seviyesi (Selçuk) (Sinema Filmi)
  • 2013 yılında – Aşk Kırmızı (Emre) (Sinema Filmi)
  • 2012 – 2013 yılları arasında – Huzur Sokağı (TV Dizisi)
  • 2011 yılında – Ay Büyürken Uyuyamam (Doktor Sinan) (Sinema Filmi)
  • 2010 yılında – Kılıç Günü (Barış Kızıltan) (TV Dizisi)
  • 2010 yılında – Ateşe Yürümek (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2008 yılında – Dedektif Biraderler (Ali) (TV Dizisi)
  • 2008 yılında – Bir Varmış Bir Yokmuş (Apo) (TV Dizisi)
  • 2008 – 2010 yılları arasında – Adanalı (Tarık) (TV Dizisi)
  • 2007 yılında – Senden Başka (2) (Murat) (TV Dizisi)
  • 2007 yılında – Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mustafa Kemal) (TV Filmi)
  • 2007 yılında – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (Mustafa Kemal) (TV Filmi)
  • 2006 yılında – Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Üstteğmen Zahit) (TV Filmi)
  • 2006 yılında – Ahh İstanbul (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2005 yılında – Şaşkın (Çetin) (Sinema Filmi)
  • 2005 yılında – Aşk Oyunu (Kenan) (TV Dizisi)
  • 2004 yılında – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)
  • 2003 yılında – Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)
  • 2002 yılında – Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)
  • 2002 yılında – Azad (TV Dizisi).
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