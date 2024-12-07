Serdar Topraktepe: Fenerbahçe'nin zaaflarını çalıştık

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, dev mücadele öncesi konuştu.

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İşte Topraktepe'nin açıklamalarından satır başları:

Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var.

Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum.