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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Fenerbahçe'nin zaaflarını çalıştık - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Fenerbahçe'nin zaaflarını çalıştık

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:36
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        "F.Bahçe'nin zaaflarını çalıştık"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, dev mücadele öncesi konuştu.

        İşte Topraktepe'nin açıklamalarından satır başları:

        Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var.

        Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum.

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