Serdar Ortaç, Instagram hesabını yeniden açtı
Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Instagram'ını kapatan Serdar Ortaç, hesabını yeniden açtı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, pazartesi günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde ani bir kararla Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Ortaç, iki gün aradan sonra hesabını yeniden açtı.
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Ünlü şarkıcı, yeni paylaşımlarında; eski konserlerinden ve kumar oynamaktan duyduğu pişmanlığı içeren gönderilere yer verdi.
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