Serdar Ortaç'ın paylaşımı olay oldu

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Ünlü şarkıcıya benzeyen eski bir Sovyet askerinin fotoğrafı, "Serdar Ortaç, 2. Dünya Savaşı'nda Japon mevzilerinde savaşırken" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Serdar Ortaç da bu kareyi Instagram hesabından yayınladı. 50 yaşındaki şarkıcı ile Sovyet askerinin benzerliği kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Takipçileri ise Serdar Ortaç'ın esprili paylaşımına şu yorumları yaptı:

- "Kendisiyle barışık, mütevazı olan tek sanatçı."

- "Ağabey senin ruhunun savaşçı olması o zamandan belliymiş."

- "Mizah' desen var..."

- "Beni güldürdün, Allah da seni güldürsün."