HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki gün Rumeli Hisarı'nda bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sahil turunun ardından birlikte kahve keyfi yapan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çift, "Birlikte her gün yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş ya da bisiklet turu yapıyoruz. Keyfimiz ve enerjimiz yerinde" diyerek araca binip, mekandan ayrıldı.