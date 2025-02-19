Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, ev hapsinden sonra ilk kez buluştu
'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla haklarındaki soruşturma devam eden Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, ev hapislerinin kaldırılmasından sonra buluşarak sohbet etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkındaki bu karar, sonrasında adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.
Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, ev hapislerinin kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra bir araya gelerek sohbet etti. Erbil'in yardımcısı Nuray Kaya, ikilinin fotoğraflarını paylaştı.
Serdar Ortaç'ın ilk davası, 24 Aralık'ta görülürken Mehmet Ali Erbil, hâkim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak.