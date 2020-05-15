Geçtiğimiz yıl 5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç'ın mutluluğu birkaç ay önce bitmişti.
Ayrılığı sosyal medya hesabından "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" sözleriyle duyuran Ortaç, eski sevgilisi ile aynı klipte yer aldı.
"BU VİRÜS ÇIKTIKTAN SONRA YAPAMADIK"
Şarkıcı, Seçil Gür ile çektikleri bir videoda şu ifadeleri kullandı:
Şu an Seçil ile beraber çok güzel bir klip çekimindeyiz. Projemiz çok öncelerden başlamıştı ama bu virüs çıktıktan sonra yapamadık ve projeyi yarıda bırakmış olduk. Ona çok üzüldük. Allah'tan Seçil projeyi hemen toparladı ve klip çekimine başladık.
"BİTMESİ GEREKİYORDU"
Serdar Ortaç ayrılık haberini açıkladıktan bir süre sonra telefonla bağlandığı bir programda şu açıklamayı yapmıştı:
Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil, ayrılığı story'den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı.
"HER ŞEYİ UNUTTUM"
Ortaç, kısa süren ilişkisiyle ilgili, "Kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum" demişti.
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