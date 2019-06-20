Alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bankanın girişinde görüntülenen Ortaç, bankada sırasını beklerken hayranlarının ilgisi ile de karşılaştı. Özellikle gurbetçi hayranlarının ilgisi ile karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Ortaç, bankada ki işlerini hallettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Yardımcı ile gelen ve sadece banka işleri için geldiğini söyleyen ünlü sanatçı, muhabirlere teşekkür ederek soru almadan alışveriş merkezinden ayrıldı.