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SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Serdar Gökhan, doğum adıyla Nusret Ersöz (d. 15 Mayıs 1946, Mudurnu[2]),Türk aktör. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir.

SERDAR GÖKHAN'IN FİLMOGRAFİSİ