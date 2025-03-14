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        Haberler Spor Futbol Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı! - Futbol Haberleri

        Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı!

        İran Ligi'nde Persepolis, Malavan'ı ağırladığı maçı 2-0 kazandı. Serdar Dursun gol atarken İsmail Kartal ise 6. lig maçında 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:15
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        Serdar Dursun attı, Persepolis kazandı!
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        İran Ligi'nde 23. hafta maçında İsmail Yüksek yönetimindeki Persepolis, Malavan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Persepolis oldu.

        Persepolis'e galibiyei getiren golleri 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

        Serdar Dursun, İran Ligi'ndeki 5. maçında 3. golünü attı.

        İsmail Kartal yönetiminde hiç kaybetmeyen ve 6. lig maçında 4. kez kazanan Persepolis puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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