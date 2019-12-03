03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zekeriya Alp, geçmiş dönemde de MHK Başkanlığı yapan ve bence başarısız değilken istifa ettirilen bir yöneticiydi. Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programında Alp'e "Bana rağmen o koltukta oturamazsın" demişti. Birkaç gün sonra dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kankası ve iş ortağı İbrahim Kızıl; "Hakemlerimiz iyi ama MHK Başkanı değişmeli" diye sinyali çakmıştı. Alp de istifa etmişti. Sonra Müftüoğlu geldi, bu berbat ötesi hakem hazirunu onu da yedi. Kötü bir hakem olan ondan da kötü bir MHK Başkanlığı yapan analog Yusuf Namoğlu zamanında digital VAR sistemine geçildi. Sonra Sabri Çelik - Mustafa Çulcu yönetimi ile lig bitti. Nihat Özdemir ile birlikte Alp geri geldi. Bu sefer Ünsal Çimen ve Oğuz Sarvan ile.. Bu troyka MHK'yı yönettiğini iddia ediyor. Bence bir takım operasyonel güçlerin etkisindeler.
Şimdi gelelim sorulara. "Pek dürüst"; "Çok saygın" Zekeriya Alp'in bu sorulara içtenlikle yanıt vermesini bekliyorum:
• Bülent Yıldırım'ın hakemliğini hangi güç bitirdi? Size soranlara diyorsunuz ki "12 kere VAR'a gidip 11'inde kararını değiştirmiş. Maçları VAR'a yönettirmiş." Bu lafı cebimizde tutalım.
• Suat Aslanboğa'nın klasmanını kim düşürttü?
• Özgür Yankaya hangi maçtan bu yana müsabakalara atanamıyor?
• Fırat Aydınus'un hakemliğinin bitirilmesi hangi kulüp tarafından istendi? Siz "Zaten sene sonu bırakacak" diye 'gaz alma' operasyonu yaptınız mı?
Buraya kadarki soruların yanıtları aslında çok basit. Şimdi zor sorulara geçelim:
• F.Bahçe'nin kazandığı 6 maçın tamamının hakemleri neden bir sonraki hafta maç alamadı? Hangi kriterlere göre?
• F.Bahçe'nin kaybettiği 3 maçın hakemi de bir sonraki hafta muhakkak maç aldı. Hangi kritere göre?
• Malatya-F.Bahçe maçında, kaleci-çizgi ihlalini uyarmayan-uyaramayan VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu doğru bir uygulama yaptı ki bu haftaki Rize-Konya maçına yine VAR hakemi olarak atandı.
• Bu durumda Göztepe-F.Bahçe maçında kaleci-çizgi ihlali yapan Fırat Aydınus hatalı demek ki? Hangi uygulama doğru Öğretmenoğlu gibi müdahale etmemek mi Aydınus gibi müdahale etmek mi?
Aydınus'a kaç maç ceza vereceksiniz?
• 31 penaltı vuruşunda ihlal olmuş. Teammül nedir?
• Galatasaraylı olduğu açık bir şekilde belli olan. Terim ile fotoğraf çektirmek için kapısında beklerken görüntülenen, G.Saray-Trabzon maçından sonra cezalandırılan ve bu sene FIFA kokartı sökülen Ümit Öztürk nasıl büyük takım maçı alabiliyor? Bu Ümit Öztürk bir daha G.Saray maçı yönetemeyeceği gibi G.Saray'ın rakiplerinin ve/veya bir iki hafta sonra oynayacağı rakiplerinin maçlarını nasıl yönetecek? Ha keza haklı olarak FIFA'sına mal olan Trabzonspor'un ve rakiplerinin maçlarını nasıl yönetecek?
• Ve, siz F.Bahçe'ye yaptığınız uygulamaları Başakşehir - Trabzonspor ve Beşiktaş'a yapabilir misiniz? Hadi göreyim birinden birinin kazandığı maçlardan sonraki hafta hakemlerini dinlendirin bakalım ne oluyor?
• Şu ana kadar siz ve troykanız hep sustunuz. Bu suskunluğunuzun asaletinizle bir ilgisi olmadığı açık. Peki sebebi nedir? Makul oran dışima çoktan çıkan bu Fener galipse hakem dinlendirilir uygulaması nedendir? Lütfen açıklayın.
Bu soruların yanıtlarını açıklamazsanız, makul gerekçeler sunamazsanız o koltukta daha fazla oturmanızın da bir manası yok. Kendiniz kalkmazsanız da bir kaldıran olur nasılsa.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!