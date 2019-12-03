Zekeriya Alp, geçmiş dönemde de MHK Başkanlığı yapan ve bence başarısız değilken istifa ettirilen bir yöneticiydi. Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programında Alp'e "Bana rağmen o koltukta oturamazsın" demişti. Birkaç gün sonra dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kankası ve iş ortağı İbrahim Kızıl; "Hakemlerimiz iyi ama MHK Başkanı değişmeli" diye sinyali çakmıştı. Alp de istifa etmişti. Sonra Müftüoğlu geldi, bu berbat ötesi hakem hazirunu onu da yedi. Kötü bir hakem olan ondan da kötü bir MHK Başkanlığı yapan analog Yusuf Namoğlu zamanında digital VAR sistemine geçildi. Sonra Sabri Çelik - Mustafa Çulcu yönetimi ile lig bitti. Nihat Özdemir ile birlikte Alp geri geldi. Bu sefer Ünsal Çimen ve Oğuz Sarvan ile.. Bu troyka MHK'yı yönettiğini iddia ediyor. Bence bir takım operasyonel güçlerin etkisindeler.

Şimdi gelelim sorulara. "Pek dürüst"; "Çok saygın" Zekeriya Alp'in bu sorulara içtenlikle yanıt vermesini bekliyorum:

• Bülent Yıldırım'ın hakemliğini hangi güç bitirdi? Size soranlara diyorsunuz ki "12 kere VAR'a gidip 11'inde kararını değiştirmiş. Maçları VAR'a yönettirmiş." Bu lafı cebimizde tutalım.

• Suat Aslanboğa'nın klasmanını kim düşürttü?

• Özgür Yankaya hangi maçtan bu yana müsabakalara atanamıyor?

• Fırat Aydınus'un hakemliğinin bitirilmesi hangi kulüp tarafından istendi? Siz "Zaten sene sonu bırakacak" diye 'gaz alma' operasyonu yaptınız mı?

Buraya kadarki soruların yanıtları aslında çok basit. Şimdi zor sorulara geçelim:

• F.Bahçe'nin kazandığı 6 maçın tamamının hakemleri neden bir sonraki hafta maç alamadı? Hangi kriterlere göre?

• F.Bahçe'nin kaybettiği 3 maçın hakemi de bir sonraki hafta muhakkak maç aldı. Hangi kritere göre?

• Malatya-F.Bahçe maçında, kaleci-çizgi ihlalini uyarmayan-uyaramayan VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu doğru bir uygulama yaptı ki bu haftaki Rize-Konya maçına yine VAR hakemi olarak atandı.

• Bu durumda Göztepe-F.Bahçe maçında kaleci-çizgi ihlali yapan Fırat Aydınus hatalı demek ki? Hangi uygulama doğru Öğretmenoğlu gibi müdahale etmemek mi Aydınus gibi müdahale etmek mi?

Aydınus'a kaç maç ceza vereceksiniz?

• 31 penaltı vuruşunda ihlal olmuş. Teammül nedir?

• Galatasaraylı olduğu açık bir şekilde belli olan. Terim ile fotoğraf çektirmek için kapısında beklerken görüntülenen, G.Saray-Trabzon maçından sonra cezalandırılan ve bu sene FIFA kokartı sökülen Ümit Öztürk nasıl büyük takım maçı alabiliyor? Bu Ümit Öztürk bir daha G.Saray maçı yönetemeyeceği gibi G.Saray'ın rakiplerinin ve/veya bir iki hafta sonra oynayacağı rakiplerinin maçlarını nasıl yönetecek? Ha keza haklı olarak FIFA'sına mal olan Trabzonspor'un ve rakiplerinin maçlarını nasıl yönetecek?

• Ve, siz F.Bahçe'ye yaptığınız uygulamaları Başakşehir - Trabzonspor ve Beşiktaş'a yapabilir misiniz? Hadi göreyim birinden birinin kazandığı maçlardan sonraki hafta hakemlerini dinlendirin bakalım ne oluyor?

• Şu ana kadar siz ve troykanız hep sustunuz. Bu suskunluğunuzun asaletinizle bir ilgisi olmadığı açık. Peki sebebi nedir? Makul oran dışima çoktan çıkan bu Fener galipse hakem dinlendirilir uygulaması nedendir? Lütfen açıklayın.

Bu soruların yanıtlarını açıklamazsanız, makul gerekçeler sunamazsanız o koltukta daha fazla oturmanızın da bir manası yok. Kendiniz kalkmazsanız da bir kaldıran olur nasılsa.