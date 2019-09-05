"Stadı büyütün, İzmir'i unutmayın sayın başkan"

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Transfer dönemi bitti. Ali Koç, elinden geleni yaptı. Çok daha iyisi yapılabilirdi. Zanka yerine Mert Çetin olabilirdi. Kolarov transferi, demir tavında dövülür misali baştan bitirilebilirdi. Comolli ile çok büyük işler yapılamayacağı tespit edilebilir daha da önemlisi sadece kendisi - pek sevgili Demiyın'ı ve Selahattin Baki dışında kimseyi karıştırmamak, kimseye iş delege etmemek gibi bir yanlış yapılmayabilirdi. Semih Özsoy'un Vedat transferindeki olumlu katkısı dışında yönetim kurulunda pek çok kimsenin transferden haberleri dahi olmadı. Olsalar da bir çoğu "Aaa Adil Rami denen çocuk şu Pamela Anderson'un sevgilisi olan değil mi?" kapasitesinde olduğundan bir faydaları da olmazdı. Yönetim kurulu çok zayıf. Kuvvetli bir kaç isme de delege etmeme hatası yapıldığını düşünüyorum. Öyle ya da böyle dönem tamamlandı. Bu satırların yazarının geçen sefer defaatle belirttiği "Olmuş oyuncular alınmalı" mantığı işledi. Bir önceki yıla göre fersah fersah iyi bir dönem geçirildi. Kolarov ve bir forvet daha olsa iyiydi ama neyse artık.
Şimdi artık yönetimin odaklanması gereken 2 iş olmalı bence.
Birincisi stat kapasitesinin büyütülmesi. 50 bin kapasiteyi 60 binlere çıkarmak bir ekonomik gereklilik halini aldı. Bunu yapabilecek bir başkanı var kulübün. 60 bin rakamı günümüz koşullarında mantıklı bir rakamdır ve ekstra 10 bin koltuk ekonomik katkı demektir.
Bunun nasıl yapılacağını ölçüp biçecek bir takım isimler var yönetimde. En kısa sürede bu kapasite artırımının hayata geçmesi kulübün faydasınadır.
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Gelelim ikinci konuya. Daha önce de dile getirmiştim. Fenerbahçe ülkenin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu büyük oluşuma İzmir'in yangınla kül olan ormanlarının yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına katkı vermek yakışır. O bölgeye Fenerbahçe hatıra ormanı bu kulübün genlerine çok uygun bir faaliyet olacaktır.
Son olarak bir tavsiyem de artık Ergenekon Davası gerekçeli kararında da tescillendiği gibi 3 Temmuz Kumpası ile ilgili.. Belki 3 Temmuz anıtı yapılabilir. Ya da büyütülen stadın bir köşesine 3 Temmuz anı bölümü yapılabilir. Belki Yoğurtçu Parkı'na heykel dikilebilir.
Bu tarihi olayın hep hatırlanmasını sağlayacak bir şeyler yapılabilir.
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