Serdar Ali Çelikler yazdı: İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi kaleme aldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini kaleme aldı:
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Dijku - Becao tandemi yokken, en önemli isimlerden Fred de yokken ilk görece zor maçta Fenerbahçe ne yapacaktı? İsmail Kartal, maç öncesi "6 gün çok iyi çalıştık" demişti. Ama hiç ama hiç bir farklılık yoktu. Açık konuşalım en az 4-5 maçtır hiç oynamayan kendini 10 metrekareye hapseden Tadic de yokken 4 ana temel taş yokken F.Bahçe sahada mecburen Samet-Jayden ve Miha Zajc Kartal ile sahadaydı.
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Zajc, kötü kadronun sivrilen oyuncusu olur, iyi kadronun iyi futbolcusu değil. Crespo sahada olmalıydı. Bu Kartal'ın tercih hatasıydı. Ama asıl büyük hatayı Samet yaptı. "Bana kazma demesinler" derdiyle pasla çıkayım diye topu kaptırdı, Visca topu aldı 5 metre gerisinden koşuya başlayıp 5 metre de fark atıp asisti yaptı.
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Onauchu Samet'i de Jayden'ı da dağıttı. Böyle olması da son derece doğaldı. Oysa Onuacha'ya ilk topu aldırıp "Alsın dönsün, siz pozisyonunuzu koruyun, Visca ve Ömür'ün sızmalarına dikkat edin" dense daha doğru olurdu. Zaten ilk 45'de sadece 1 olumlu pas yapması da bunun göstergesi. Trabzon öne geçti morallendi. Tribünler gerildi. İsmail Kartal gerildi. Tadic, Mehmet Can'ın karşısında yok oldu. Ferdi yalnız kaldı. İsmail Fred'siz yalnız kaldı. İrfan müthiş oynasa da ilk kez bu kadar kötü günündeki Osayi ona eşlik edemedi. Dzeko yine kaliteli ve istekli olsa da tek başınaydı. Trabzon başka pozisyon bulamasa da rakibini kendi alanına yaklaştırmamaya gayret etti.
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Onuachu 2. golü de attı ama hakem iptal etti. Bence gol netti. Onuachu, Ismail'in formasını hafif çekse de İsmail kendini kolay bıraktı. Bu gol G.Saray lehine iptal edilse en başta Fenerliler kıyamet koparırdı. Skor 2-0 olsa maç biterdi. Szymanski için penaltı beklenen pozisyonda Rayyan'ın ayakları hareketin devamı olarak nitelendirilecektir. Tartışmalı pozisyon olarak kalır. F.Bahçe rakip ceza alanında 21 kez topla buluşmuşsa da sürekli orta yapıldığı için pozisyon üretilmedi.
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Becao-Dijku eksikliği ilk 45'in şifresi idi. İsmail Kartal'ın Onuachu ile bire bir oynatma taktiği de kesin olarak yanlıştı. Nitekim bu dev santrafor 21 ikili mücadelenin 11'ini kazanmış. Bırakacaksınız topu alsın. Yüzünü dönse de etkili olabilecek bir oyuncu değil. Bu taktik hata dışında Tadic'in bitikliğine çözüm bulunamaması 'farklı bir şey' üretilememesi gelecek için soru işareti. 2. devre başında Berat'ın belki de bir daha atamayacağı kalitede bir gol atması ile iş içinden çıkılmaz bir hal aldı.
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Livakovic demek ki imkansıza yakın kurtarışları yapamayan bir kaleci imiş. 2. golden sonra teslim bayrağı çekildi. Samet yine topu kaybetti, Ömür-Pepe 3'ü buldu. Ligin devre arasında sadece 2 stoper değil, Zajc yerine muhakkak bir orta saha daha takviyesi yapmalı. Ama daha da önemlisi İsmail Kartal'ın ekibine 1. sınıf fizik antrenör takviyesi ve sağlık ekibi transferi yapılmalı.
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Kartal da kompleks yapmamalı, bu takviyelere direnmemeli. Abdullah Avcı 48'de adeta F.Bahçe yönetimine "Ne kaybettiğini bil istedim" demiş oldu. 50'de bir takım 3-0 gerideyse bir hoca ne yapar? Batshuayi'yi alır çift santrafora döner. Ne bileyim 3-5-2'ye döner "bir şey" yapar yani. İsmail Kartal darmadağın oldu. Hiç orta yapamayan Szymanski'nin duran top kullanmasını bile engelleyemedi. 20 maçtır üst üste kazanan bir takımın hocasının işlerin ilk kötü gittiği maçta dağılması hiç iyiye işaret değil. Liderlik böyle zamanlarda belli olur. Kartal ilk olumsuz anda bu minvalde net sınıfta kaldı.
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Takımın en kötüsü Tadic kendi kendine aldığı penaltı ile bir ümit getirse de 'değişim' için kısa sürede bir gol daha lazımdı.
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Sebastian - Rayyan 2. kez penaltı beklendiği pozisyon kesin olarak penaltı değildi. 68'de Kartal'ın ekibi hala kimi alalım derdindeydi. Zajc hala oyundaydı, hala aynı sistemdi. 72'de 3-1 öndeki Trabzon 2. kez oyuncu değişikliği yaptı, İsmail Hocam hala tartışıyordu.
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Onuachu çıktığında Samet'i de çıkardı hoca ve stoper oynayamayan İsmail de atıldı. Onuachu çıktığı için Samet kalmalıydı. Adana Demirspor maçı da büyük sorunlara gebe.
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"Taka Kaptanı İsmail Kartal"ın ilk dalgalı denizde hakimiyetini kaybetmesi çok büyük bir sorundur. Fırtınalarda bu gemiyi nasıl yüzdürecek büyük soru işareti oluşturdu. Bu mağlubiyet baştan sona Kartal'a yazar. Fenerbahçe yönetimi, hakemlerle ilgili mücadelesini yaparken bu mağlubiyetin tamamen, tüm unsurları ile hocasının ve onun ekibinin eseri olduğunu unutmamalı. Hocasına destek olmalı ve ekibine takviye yapmalı.
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Trabzonspor oyunu da kazandığı için bu mağlubiyet bu kadar ağırdır. Devre arasında 3 kesin ve net transfer şart. 2 stoper bir de atletik orta alan. Batshu giderse de bir de santrafor. Trabzonspor'a ve Abdullah Avcı'ya tebriklerimi sunuyorum.
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