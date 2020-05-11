Fenerbahçe Sportif Direktörü, resmen açıklanmasa da fiilen görevi devralan Emre Belözoğlu; birçok konuda başkanı Ali Koç'u ikna etti. İpler büyük oranda Emre'nin elinde. Kendisinin en büyük destekçisi de Volkan Demirel.

Ali Koç, bütün işleri Emre Belözoğlu ile yürütüyor. Bu ikilinin kararları rotayı belirliyor. Madde madde Belözoğlu'nun F.Bahçe'sini anlatıp en son yorumumu yapacağım. Buyrunuz:

• Başkan Ali Koç kesin olarak yabancı hoca ile çalışmak istiyordu. Pellegrini ve Bjelica ile görüşmesine karşın maddi imkanlar Bjelica'yı öne çıkarmıştı. Belözoğlu başkanını ikna etti. Hoca rotasi yeniden ve kuvvetli bir biçimde Erol Bulut'a döndü. Bence ihtimaller yüzde 70 Bulut, yüzde 25 Avcı, yüzde 5 Bjelica durumunda artık. Evet; Belözoğlu'nun 'Avcı gelsin' talebi yeniden alevlendi.

• Caner'i de Gökhan'ı da Emre istiyor. Bu iki isimle yatıyor ikisiyle kalkıyor. Caner için menajeri Batur Altıparmak ile görüştüm; "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" dedi. Ama Caner büyük ihtimalle F.Bahçe'nin oyuncusu olacak. Yaklaşık 1 ay önce Gökhan - F.Bahçe iddiaları için bana "Yalan" diyen Ahmet Bulut, son sorumun ardından sessiz kaldı. Ama belli ki Emre'nin planı sol beke Caner sağ beke Gökhan.

• Emre Roma'dan bir savunmacı ile anlaştığını söylüyor. Kaynaklarım Mert Çetin'i işaret ediyor. Ayrıca bir başka stoper arayışı daha var.

• Ali Koç; Rogon Menajerlik ile bozuşmuş. Kızmış onlara. Aslen devre arasında Simone Falette'i sırf "Rogon'a söz verdim" diye almıştı. Bu kadar kısa sürede ne olduysa bozuşmuşlar. Bunun yansıması şu: Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici giderler. Simone Falette'in zaten sözleşmesi bitiyor, o da gider. Ancak Rogon'un F.Bahçe'deki en önemli oyuncusu Luiz Gustavo.. Brezilyalı muhtemelen kalır. Gelelim asıl meseleye. Emre'ye göre Luiz Gustavo ve yeni transfer; stoper tandemi olmalı. 8 numara alınmalı. Başkan'a göre 2 stoper alınmalı. Şu an bu konu ortada. Lakin hoca Erol Bulut olursa Welinton da Caulker da ihtimal.

• Lian Sports'un sahibi Ramadani hakkında kara para aklama soruşturması açıldı. Türkiye ortağı Mirsad Türkcan Ramadani ile ilişkiyi askıya aldı. Mirsad'ın oyuncularından 1.1 milyon Euro maliyetli Allahyar'ın durumu belirsiz. Muhtemelen Hasan Ali'yle de sözleşme yenilenmeyecek. Ozan Tufan ile sözleşme uzatılmıştı zaten.

• Emre'ye göre olmazsa olmaz 4 önemli oyuncu lazım. Stoper - Orta saha - 2. forvet ve sol kanat forveti. Sağ kanat forveti için Sinan Gümüş'ü istiyor. Sinan'ın menajeri Ersin Akan aynı zamanda Kruse'nin de menajeri. Geçen yıl devre arasında da Sinan'ı önermişti F.Bahçe'ye. O zaman Emre sadece futbolcu olduğundan, Sinan Antalya'nın yolunu tutmuştu.

• Aslen Emre'nin aklındaki şu:

"Kaleci Altay. Olmazsa Berke. Harun da var. Sağ ve sol beke 2 eski kankamı getiririm hem düşük maliyetli olur hem de ülkeyi biliyorlar. Kısa vadede fayda sağlarlar. 1 tane klas stoper şart. Bir de genç stoper alırsam Serdar ve Sadık ile stoper rotasyonum tamamlanır. Parayı baba stopere, sol ön oyuncusuna ve ikinci forvete harcarız.." Yani F.Bahçe Mert Çetin'i kiralar, Welinton ya da Caulker'ı alırsa bütçeyi sol ön ve 2. forvet oyuncusuna harcar. Orta saha da isterlerse 6-8 milyon Euro bonservis ile İrfan Can'ı zorlayacaklardır.

• 21 yaşındaki İsmail Yüksek, Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit'in katkıları ve tavsiyesiyle alındı. İsmail, iyi bir alternatif olursa; Ozan - Gustavo - Jailson gibi isimlerle orta merkez ikili rotasyonu tamamlanmış olur. İrfan Can ihtimalini bir önceki maddede anlattım. Emre'nin Tolgay Aslan'dan da ümitli olduğunu söyleyeyim.

Fenerbahçe futbolunda durum bu.

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Gelelim benim yorumuma.

Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Dolayısıyla ben olsam Ocak'ta 36 yaşına girecek Gökhan'ı da takım içi ilişkileri problemli; son 2 yıldır savunma anlamında çok kötü performans sergileyen Caner'i almazdım. Sol beke Kwadwo Asamoah'ı alırdım. Sol bek yedeği olarak da Hasan Ali'yi tutardım. Sağ beke ise Barcelona'nın oyuncusu olan ve Nice'e kiralanan Mousa Wague'yi; stopere Juventus'un oyuncusu olan ve Genoa'ya kiralanan Cristian Romero'yu; orta alana da Tottenham'ın oyuncusu olup hocası tarafından pek oynatılmayan Gedson Fernandes'i kiralamaya çalışırdım. Böylece Ali Koç da "Çok iyi ilişkilerimiz var" dediği 3 kulüpten de oyuncu kiralamış olurdu.

Alanya'nın sağ beki Onur Bulut'u 2. sağ bek olarak transfer ederdim.

Tolga Ciğerci - Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'den sonra bir başka eski Galatasaraylı daha almazdım. O yüzden Sinan Gümüş'ü de almazdım. Sağ öne de sol öne de driplingçi ve skorer 2 isim bulur parayı onlara harcardım.