Yaklaşık 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum: Düzen ve sistem.. Bir teknik adamda bulunması gereken ilk özellik.. İdman bilgisi de varsa bir puan daha ekleyin. Oyuncu gelişimi de sağlıyorsa iki puan daha. Hele hele bir de çizilmiş hücum planları yazabiliyorsa o çok çok iyi bir hocadır.

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Fenerbahçe'nin bu kadrosu, bu eksikliklerle bizim Türk hocalarımızda olsa 50 kere ağlarlardı. "Elimizdeki ile bu kadar" derlerdi. 4. resmi maçta 4. galibiyetini aldı Vitor'un takımı. Ya da acaba Cornelius - Bakasetas gibi oyuncuları olsa Vitor'un elinde acaba ne olurdu?

Vitor Pereira gayet iyi bir hoca. İdman performansı hariç kendisine inanıyor ve güveniyorum. İşte geçen sezon, Belözoğlu gelene kadar 1 kez bile santrafor oynatılmayan Enner, işte satış listesine konacak Nazım, işte Tisserand, işte kesin gönderilecek Zajc, hatta geçen sezon mutsuzluğu her halinden belli olan bu sene sisteme-düzene ve taktiğe inandığı için ses çıkarmadan oynayan Sosa.. Bunların hepsi değer kazanan isimler. Muhammed ve Arda da artık 2 yeni transfer. Elimizi vicdanımıza koyup söyleyelim, bizim hocalarımız olsa bu gençler en azından kiralık gider miydi gitmez miydi.. 2003 doğumlu Fatih'in ilk Avrupa maçında gol atıp hocasına koşmasının arkasında çok önemli hikayeler yatıyor.

Kendimize soralım, rakip zayıf olsa da Avrupa maçında 3 gencecik oyuncuyu birden oynatan bir hoca hatırlıyor muyuz? Vitor, tek tek tabuları kırıyor.

Vitor ayrıca bir düzen tutturdu ve taktik belirledi. Bir kere 3'lü duvar savunması ile göbek zaafiyetini kapattı. İlk kez bu maçta göbekten hata yaptı orada oynayan stoper (Gustavo) ve rakibin golü ancak o şekilde oldu. Formasyonu sistem olarak algılamaktan vazgeçmeliyiz. Formasyon başka bir şeydir, sistem başka.. Bu sistemde oyuncuları zorlayacak şey, rakip atağında 3'lü blok 5'liye döndüğünde merkezdeki ikili (Bu maçta Sosa ve Zajc) savunma önüne gelene kadar biraz yalnız kalıyorlar. Bu çözülürse kolay kolay pozisyon da vermez bu takım.

Vitor'a 2 yıldır söylediklerimi doğru çıkarttığı için, uzun zamandır mutsuz olan bu taraftara umut namına bir şey verebildiği için, komplekssiz bir insan olduğu için teşekkür ederim. Ve kendisine seslenip şunu söylemek isterim: Sakın goy goya gelme. Oynatmayacağın, kadro dışı bıraktığın oyuncuyu geri getirme isteklerini reddet. Surda delik açma.. Bu güzelim takıma negatif enerji yükletme.

Bu takıma kalan kısıtlı sürede gerçekten kaliteli 2, toplamda 4 oyuncu takviyesi yapılırsa (santrafor - 8 numara - her iki kanat) F.Bahçe UEFA Kupası'nda çeyrek finali rahat görür. Unutmayalım ki Vitor'un da Ivan Bebek'den kalma bir alacağı var UEFA'dan.. Umalım ki transfer açısından da 2 Eylül'e kadar gereken yapılabilsin.