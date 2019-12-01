01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon, 3 yıldır evinde G.Saray'ı yeniyordu. Özgüvenlilerdi yani. G.Saray'ın eksiklikleri ve mevcut oyuncular itibariyle anlaşılması daha makul bir tercihler bütünüyle defansif bir tercih yapmıştı Fatih Terim..
Ünal Karaman da öyleydi ama.. Obi Mikel 10 numara gibiydi.
İlk devre futbol olarak sıfıra sıfır elde var sıfırdı. Futbola benzer tek an Mikel'in kafa vuruşunun direk dibinden dışarı çıktığı andı. Yusuf Sarı'nın 1 dakika yerde kalıp düdük çaldıktan 10 saniye sonra kalkması; Pereira'nın Ömer Bayram'la horozlanması ve yine bu yetenekli sağ bekin hemen her maçta olduğu gibi bu maçta da hakem fırçalamaları vardı. Ömer Bayram'a kartın rengi kırmızı olabilirdi ama Palabıyık, vuruşun şiddetine göre sarı verdi. Bence doğru karardı. Uğurcan bu devre yere yatmadı. Muslera da doğru dürüst terlemedi bile.
2. devreye Lemina'nın sakatlanması ile Jimmy Durmaz oyuna girdi ve "Neden oynatılmıyor" sorusunu bir daha sordurmayacak bir performans gösterdi. Belhanda da neredeyse takımı satar gibi oynadığı için aslında G.Saray 2. yarıya 9 kişi başlamış oldu.
50'de Sörloth golü atınca oyun hareketlendi. Bu andan itibaren Trabzon çekilip kontra aradı. Bunu anlayabilirim ama Yusuf Sarı'nın 75 dakika sahada kalmasını anlayamam. Ekuban sağ öne çekilip arkalarına Sosa eklemlenip Mikel yanına Doğan daha erken sürülebilirdi.
Buna karşın G.Saray'ın aldığı riskleri iyi değerlendirmeye çalışan Trabzonsporlular iyi fırsatlar buldular ancak gerek Nwakame gerekse de Sörloth ile yanlış tercihler ile bu fırsatları heba ettiler. Bir tanesinde de Muslera farkı birde tuttu. G.Saray Emre Mor'un ilk kez bir fayda sağladığı oyunda, bana göre Kamil Ahmet'e penaltı yaptırdı. Ali Palabıyık veremedi penaltıyı; VAR'daki de ya cesaret edemedi ya de söyledi ama Palabıyık duymazdan geldi. Bu net penaltının verilmemesi de Trabzon'u uyandıramadı. İyi mücadele ediyorlardı ama bütün topları G.Saray topluyordu. Donk ile ikilenen santrafor bölgesi ceza alanı kalabalığında Trabzon savunması içeri gömüldü nitekim karambolde Yuto golü attı. Sonrasında maç yine gittili geldili oldu ama 1-1 bitti.
G.Saray, kalan 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. 12 puan toplayıp 32 puanı bulabilirler. Trabzonspor ise eksikliklerini hissetti bence. Parmak ve Onazi takıma katıldıklarında daha etkili olurlar. Dün ileride top tutamama ve kontra sonuçlandıramama problemlerinden puan kaybetti. Her iki takım da iyi mücadele ettiler ama iyi futbol oynanamadı. Karaman, Majid'in çıkartılmasından dolayı eleştirilebilir ama bence Doğan'ın çok geç alınması dışında ciddi bir hata yaptığını düşünmüyorum.
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