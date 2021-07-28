Hollanda ligini şampiyon Ajax'tan tam 16 puan fark yiyip 2. sırada tamamlayan PSV, bizim ligimizi 1 gol farkla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ı her iki maçta da sahadan silerek eledi.
PSV, ilk maç kadrosunda 11'de başlayan kadrosundan 2. maçta sadece 1 oyuncu değiştirdi. Şimdi bakalım ne olmuş.
İlk maçta:
6 numara Sangare'nin önünde Van Ginkel ve Götze oynuyordu. Ön 3'lüde Vertessen - Zahavi ve Madueke vardı. Zahavi 3 gol attı. Ön 3'lünün arkasındaki Götze de 2 tane. Madueke de maçın adamlarındandı.
2. maçta ise Vertessen yerine Gakpo vardı. Gakpo maçın adamlarındandı. Bu kez Madueke ve Ginkel golü attı. Yani 6 numara defansif orta saha Sangare dışındaki tüm hücum oyuncuları iş yaptı. Gol ya da asist yaptı. Üstelik bu takımın en değerli 2 oyuncusu Malen ve Dumfries ayrıldı. Şimdi kafamda 3 tane deli soru var.
1- Ön alan oyuncularının tamamının iş yapması, sadece oyuncu kalitesi ile mi açıklanabilir yoksa sistem - düzen ve çizilmiş hücum planları ile mi?
2- Bu ön alan oyuncularının tümünü yani Van Ginkel - Götze - Zahavi - Madueke ve Gakpo'yu G.Saray'a versek ne olurdu? Bence turu yine PSV geçerdi.
3- Galatasaray'ın ne oynamaya çalıştığını, sisteme benzer bir şeyi olup olmadığını anlayan var mı?
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Bu sorulara makul, gerçekçi ve samimi yanıtlar vermezsek bir adım ilerleyemeyiz.
Kaos futbolu çağ dışıdır. Fatih Terim'in başkanlık - Futbol A.Ş başkanlığı ya da CEO'luk gibi görevlere gelmesi ve antrenörlüğü artık bırakması gerektiğini geçen sezondan beri söylüyorum. Ama sorun sadece Terim'de değil. Güneş'te de.. Bulut'ta da.. Kocaman'da da.. Türk antrenörler en az 10 yıl gerideler. Kusura bakmasınlar yakında iş bulamayacaklar.
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