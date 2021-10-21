Fenerbahçe'nin sorunları başlıkta. Sabit fikirli, kendi fikrine aşık, dizilişi hiç önemsemediğini her seferinde beyan edip "Önemli olan davranışlar" diyen bir teknik adam Vitor Pereira. Evet diziliş, sistem demek değildir ama diziliş tam da davranışları belirleyen unsurdur. Ama benim takıldığım ve Vitor Pereira'yı eleştireceğim konu diziliş değil.



• Vitor Pereira kendi fikrine o kadar aşık ki, 2-1 ile gelinen 2. yarıda 3-5-2'ye döner, Berisha yerine misal Zajc'ı alıp biraz daha pas oyununa dönebilirdi. Hayır yapmıyor.

• Rakip bir sürü duran top kazandı. Gol geliyordu belliydi. Misal 4-4-1-1'e döner, Berisha ve Mesut'u alır, Novak'ı sol beke çekip Pelkas'ı 10 numara'ya atıp tam kontratak futboluna dönebilirdi. Hayır yapmıyor.

• Bana göre bu kadro çok iyi 4-3-1-2 oynar. İrfan - Gustavo - Sosa ile harika bir orta 3'lü olur. Önlerinde Pelkas ve en önde 2 santraforla (Misal Enner - Rossi) oynanabilir. Hayır yapmıyor.

• Takım dağılmış, 2. golü yemişken 4 oyuncu değiştirip aynı sistem ve planına göre devam ediyor. Sadece sahadaki enerjiyi artırıyor.

Oysa rakip takımın teknik adamı bize değişik bir şey sundu. Frey'i sağ iç; Samatta'yı sol iç santrafor gibi oynatıp hiç birini Kim'e ezdirmedi. 10 numara Fischer'i de serbest en uç oynattı. Bu basit ve etkili planla golü buldular. Bizim Vitor Hoca'mız asla ve kat'a bu tip özel sistemsel farklılıklar düşünmüyor. Çünkü ona göre en iyi şey şu an uyguladığı şey. Bu esnek olmayan sabit fikri kendisine Avrupa kapısını kapatmıştı. Fenerbahçe aslen onun için de şans. Ama değerlendiremiyor. F.Bahçe, Avrupa defterini büyük oranda kapattıysa Oly'ye karşı taktik dayak yiyen; Antwerp'e karşı ekstra bir şey üretemeyen teknik direktörünün sorumluluğu büyüktür.



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Tek sorun teknik adamın sabit fikirliliğinde, kendi fikrine olan aşkında değil elbet. Takım ciddi kalite sorunu yaşıyor. Berisha, bu sezonun hayal kırıklığı transferi. Aslen Kim ve birazcık da Rossi dışında transfer karavanacılığı sürüyor. Sistem gereği kendi kalibrelerinin üstüne çıkan Ferdi - Osayi - Tisserand ve Nazım gibi oyuncular gelişti evet ama bu isimler sizi şampiyon yapmaz. Sizi şampiyon yapacak isimler kalitesi yüksek isimlerdir. Bunlar da elde pek yok açıkçası.

Mesut Özil konusunu artık kafamızda kapatalım bence. İrfan - Bu sene hiç olmayan Pelkas ve Enner dışında üretimi başarabilecek pek kimse yok. Belki belki biraz Rossi. Devre arasına kadar liderden pek fazla fark yemeden ilk 3'de kalıp Ocak transfer döneminde net bir golcü ve kesin üretebilen 8 numara transferi ile kalite artırılabilirse belki sezon sonu zirveye yaklaşılabilir.



3. ve en önemli sorun ise takımdaki ve taraftardaki inançsızlık. Takım, hoca ve özellikle "Yıldız" kabilinden sayılan isimler inandırıcı gelmiyor. Taraftar gruplarına ayrılan tribünler dışındaki koltukların ancak yüzde 20'sinin dolması da bu göstergelerden biri. Taraftar Attila'sına, Kim Min Jae'sine, Sosa'sına, Ferdi'sine, Osayi'sine güveniyor ve onların mücadelesini takdir ediyor. Ama onlar da biliyor ki şampiyonluk için, zaferler için ön alan oyuncularının iyi oynamaları ve kaliteli olmaları gerek. Artık kimse Mesut da değil kimse üzümlü kek de değil. Berisha da yok top taşıyormuş, yok zeki isimmiş geçiniz. Gol atacak, topu içeri atacak biri, çalım atabilecek biri ile Enner'den oluşan bir 3'lü lazım. Olmayınca yüzde 20 inanıyor işte.