Pozitif enerjinin sonucu

Şenol Güneş'in hocalık kariyeri ile ilgili tartışmadan çok Euro 2020'deki olağanüstü berbat performansımıza yönelikti eleştirilerimiz. Diyorduk ki "Vazo kırıldı. Artık yapışmaz. Takım ile hoca; hoca ile kamuoyu; oyuncular ile kamuoyu arasında ilişki bozuldu. Hoca değişimi şart.."

TFF, risk almadı ama o takım üzerindeki negatif enerji Karadağ maçına da Hollanda felaketine de yansıdı. Hollanda sonrası Kuntz'un gelişi ile hiç olmazsa yara sarıldı. Negatif enerji ortadan kalktı. 97. dakikada attığımız penaltı golü ile Letonya'yı yenince hava pozitife döndü. İşte bu pozitif enerji Cebelitarık karşısında 6-0 kazanmamızı değil belki ama Norveç'in evinde Letonya'ya takılmasına neden olmuş olabilir. Ellerimizle verdiğimiz avantaj direksiyonu yeniden elimizde. Salı günü Norveç, Hollanda'yı asla yenemez. Biz de Karadağ'da yenilmemek bile bizi 2. yapabilir. Gel de Karadağ maçındaki o saçma baraj hatası yüzünden yenilen gole yanma. O maçtan kaybedilen 2 puan yazsak bugün 2.liği neredeyse garantilemiştik.

Ama belki o zaman Kuntz gelmezdi. Olması gereken olmuştur diyelim.

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Cebelitarık maçı ile ilgili uzun uzadıya analiz etmeye gerek yok. Kornerden daha fazla gol pozisyonu bulmalıydık bu konu eleştirilebilir. Maçın en vasatı Barış Alper yerine Abdülkadir'in oyuna hiç alınmaması tartışılabilir. Ama ben, "Dünya futbolunda orta bitti" önermemin bir kez daha kanıtlanması üzerinde duracağım. Caner harika muz ortalar yapıyor. Ama bunlar artık Cebelitarık tarafından da karşılanıyor. Oysa Rıdvan'ın yerden arka direğe kestiği PAS'lar 3 gol getirdi. İkisi sayıldı, biri santimlik ofsayta takıldı. Tekrarlayalım; orta bitti, pas devri artık.

Karadağ maçı, 1-0'a oynamamız gereken bir maç. Başarabiliriz. Play-Off'u sonra düşünürüz. Takımımıza başarılar diliyorum.