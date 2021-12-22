Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrası; Emre Belözoğlu'nun fikri, derhal Fenerbahçe futbol takımının başına geçti. Belözoğlu; Başakşehir'de sürgündeydi ama fikri iktidarda...

Geçen senenin birebir aynı kadrosu sahadaydı. 4'lüye dönülmüş, Sosa-MHY orta ikiliyi tutmuştu. İrfan sağda; Pelkas solda; Mesut ortada idi ve 'ayağı iyi'ler topa sahip olup oyunu tutma planındaydılar. En öndeki Enner bile geçen seneden kalma dizilişteydi.

Ama sadece sahaya dizilmek, kendi aralarında konuşarak olmazdı, olmayacaktı da. Ha keza pas oyununa takıntı derecesinde bağlı Farioli yerine daha dikey oynamaya gayret eden Volkan Demirel gelmişti Karagümrük'e.. İki 'kimliğini kaybetmiş' takımın mücadelesi bireysel hatalara bakacaktık. Karagümrük sezonun en az pas yaptığı, tersine Fener de en çok pas yaptığı maçı oynuyordu. Nitekim Fener'in en kötüsü Nazım Sangare'nin bozduğu ofsaytta Pesic golü attı. F.Bahçe yeniden krizler içindeyken bir karambolde Burak hem penaltı yaptırdı hem atıldı. Zumbacı Hakem Erkan Özdamar doğru bir karar verdi. Caner, adeta takımını satarcasına/sabote edercesine kırmızı görünce Gümrük 9 kişi kaldı. Mesut da kariyerinde ilk defa üst üste 3 maçta gol atmış oldu.

2. devre 4-3-1 oynamak zorunda kalan Gümrük karşısında Fener ne yapacaktı? Ben olsam Nazım yerine Burak'ı; MHY yerine de Serdar Dursun'u alıp 4-1-3-2'ye dönerdim. Mesut ve arkadaşları böyle düşünmediler. Zeki Göle kusura bakmasın kadroyu onun yaptığını söyleyemeyeceğim.

46'dan itibaren Fenerbahçe doğal olarak tek kale oynadı. Ama üretemedi. Serdar Dursun'un iptal edilen golü dışında pozisyon neredeyse yoktu. Sağdan soldan havadan şişirilen orta sanılan toplar bir işe yaramadı tabi. Burak Kapacak gibi adam eksiltebilen biri yerine Sosa çıktı Zajc girdi. Muhammed ve Rossi de değerlendirilebilirdi. İşte teknik adam bundan önemli. Sadece fikir vermek değil, değişiklik de yapmak hatta belki de daha önemlisi o değişiklikleri yapmak.. Mesut kadroyu kurdurabilir ama işte oyun böyle olduğunda çözüm üretebilmek hocalık.

9 kişi kalan bir rakibe karşı sadece 2 pozisyon üretebilmek açıklanabilir bir şey değil. Mesut-İrfan ve Mert Hakan'a söyleyeyim; bundan sonra her sonuç size yazar.. Yeni gelen hocaya ne olursa olsun yardımcı olun. Bir gerçek daha ortaya çıktı ki "Hocasız dahi kazanır" önermesi boşa çıktı. Kadro kalitesi de üst düzey değil.

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Başkan dahil kimse yeni gelecek hocayı bilmiyor. Löw'ü alabilecek beceri olsa zaten yazın alınırdı. Yeni hoca tercihi önemli. Ama sanırım yeni hoca da yine Mesut-İrfan-MHY koalisyonu ile yürümeyi tercih edecek birisi olur. Umarız ligin 2. yarısının ilk maçı olan Demirspor karşılaşmasına Tahir Karapınar ile çıkılmaz.