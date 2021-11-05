[ ] Vitor Pereira belli bir bilgisi olan teknik adam. Asa aptal biri değil. Ama ya tazminat peşinde koşuyor ya da kibirden burnunun ucunu dahi görmediğinden 'dediğim dedik' davranıyor..

☆☆

Trabzon'da 10 kişi kalınan 23. dakika ile 93. dakikalar arası bir kez bile hücum edememek, dönüşte öne geçtiğin maçta Antwerp'e yenilmek, ardından hayati müsabakada Alanya'ya mağlup olmak ve yine 6 gün sonra Konya'dan yenilgiyle dönmek başka türlü açıklanamazdı. Bu dönemde toptan bir yönetim krizi yaşandı. Dış etkenlere o kadar odaklanıldı ki saha içi kusurlar görülemedi. Vitor'a "Hoop bir dakika" denilemedi. Bu toptan yönetim krizi takımı derin bir umutsuzluğa ittiği gibi futbolcularla teknik adam arasındaki bağı da iyice zayıflattı. Konya maçı sonrası yönetimin 2 alternatifi vardı, Vitor'u hemen yollamak ya da havalimanındaki taraftar buluşmasının hemen akabinde yapılması gereken ama yapılmayan "Beyler, biz buradayız" mesajını vermek. Konya sonra belli bir takım konuşmalar yapılmış belli ki Vitor Hoca, 3-4-3'ün Matta İncili'nden kesin bir emir olmadığına kanaat getirmiş!

3-5-1-1 hatta 3-7-0 gibi çıktılar. Asıl sorunun merkezdeki isimler ve sayısal eksiklikler olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Sosa ve soluna Meyer, sağına Mert Hakan'ın yerleştiği 'teknik 3'lü blok' topa hakimiyeti hemen aldı. Sahanın en kalitelisi İrfan da bunlara eklenince top hep temsilcimizde kaldı. Kaliteli goller peş peşe sıralandı. Her iki 8 numaranın da gol atması modern futbol öyküsüdür. Her iki kanat forvetinin (Ferdi ve Osayi) net 2 gol pozisyonuna girmesi de modernizmdir.



Topu ayakta tutup düzeni koruyan bu kaliteli isimler sahada olunca defans hattı da dağılmadı, "koş koş koş hücuma çıkalım" ; "Aaa olmadı koş koş koş geriye dönelim" yoruculuğu da bitti tabi. Rahat rahat 3 attılar, 5'i kaçırdılar. Vitor Hoca, hem İrfan hem Mert'i bu kez "yıldız sevmezliğinden" değil Kayseri maçı var diye oyundan aldı. Sonra ayakta topu tutanlar çıkıp koşturucular girince oyun üstünlüğü yine rakibe geçti. Kontra'dan 2 pozisyondan yararlanamayınca skor farkı açılamadı.



Bu galibiyet Avrupa'da devam açısından çok 2 unsur bakımından önemlidir.

1- Hayata dönüş.

2- Vitor Hoca'ya uyarı yapılmışsa bunun faydasının ortaya çıkması.

Bu maç kapanan ve çok daha sert oynayan Türkiye Ligi takımlarına karşı ölçü olmaz. Ama Vitor Hoca'ya "Esneklik de fena değilmiş" ve "Evet yetenekli oyuncu da bir başkaymış" derslerini vermiş olabilir.



Bundan sonra en büyük risk, Portekizlinin bir iki galibiyet sonrası yeniden kibir batağına saplanması olacaktır. Onu engellemek de yönetimin işidir.