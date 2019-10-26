26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu sene özellikle tartışmaya açtığım, muhakkak üzerinde durulması gereken bir konu olan "Kapalı savunmalara nasıl hücum etmeliyiz?" sorunsalı, bir başka maçın daha hikayesi olmaya adaydı.
Disiplinli, asla kendi dizilişini bozmayan Konyaspor'a karşı Fenerbahçe ilk defa uygun ve ideal kadrosu ile sahadaydı.
Her oyuncu kendi mevkisindeydi. Konya, Alanya maçı sonrası diğer takımların vazgeçtiği önde baskı ile başladı. Fenerbahçeli oyuncular paslaşmalarda baskıyı görünce uzun vurdular. Neredeyse ilk yerleşilmiş anda Garry'nin pasında Vedat pozisyonu buldu. Garry sonraki pozisyonda klasik golünü attı. İlk golden sonra bu tip takımlar mecburen öne çıkıyor. İşte o zaman Garry ve Moses gibi isimlere alan doğuyor. Geçen yıl Galatasaray, skoru bulduğu maçlarda Onyekuru'nun hızı ve alan kullanımıyla bir çok maçı kazandı. Bu müsabakada da 1-0'dan sonra Garry etkili oldu. Ancak 2. gol de yine Konya savunmadayken Moses'in becerisi sonrası geldi. Normalde içeride 2-0'ı bulduğunuzda, maçı bitirmeniz lazım. Ama Fenerbahçe kalecisi geçen haftaki gibi 'ölüyü diriltti.' Maalesef Altay ile ilgili her hafta ümitlerim azalıyor.
Sonra ön alan baskısı ile Gustavo'nun kaptığı top sonrası attığı gol maçı bitirdi. Vedat'ın golü tek kelimeyle mükemmeldi. 5-1'e rağmen Vedat'ın pek gününde olmadığını, Emre'nin de kendisini çok zorlamasının onun için doğru olmadığını söylemeliyiz. Serdar Aziz'in sakatlıkları kabak tadı verdi. Ha keza Altay da sıkıntı. Garry ve Ozan'ın müthiş oynadığını Zanka'nın da başarılı olduğunu söylemeliyiz. Kayseri ve Kasımpaşa maçları öncesinde Tarsus Kupa maçında Ferdi - Zajc - Deniz ve bilhassa Mevlüt'ün kazanılması lazım.
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