Fenerbahçe kendi kendine gol yeme konusunda dünya rekoruna gidiyor. Alanya'da 3-1 yenilen F.Bahçe oyuna bakılmadan çok eleştirildi. Oysa geçen hafta F.Bahçe 45. dakikayı 1-0 önde ve rakibe sıfır (0) pozisyon vererek bitiriyordu. Yine kendi kendilerine gol yiyip ölüyü dirilttiler. 2. devre başlayıp daha Bismillah demeden Jailson da hata yapınca geriye düşüldü, Ozan da bir hata yapınca 3-1 mağlup olundu. Ama 2-1'e kadar takım asla kötü oynamamıştı. Yine de Alanya mağlubiyetinin faturası Jailson'a kesilmiş ve Rami 11'e girmişti.

F.Bahçe maça yine hızlı başladı ve dakikalar 2.33'ü gösterdiğinde Deniz Türüç ile 2 net pozisyon kaçırmıştı bile. Ondan sonra takım durdu. Maçı yeniden izleyin 15. dakikada Kruse Rami'ye "Topla beraber gel" dedi. Rami topla gelmek bir yana dursun 1 dakika sonra dağlara taşlara bir hata yaptı ve golü yedirdi. O gol de Orgill'e fiziğiyle bile üstünlük sağlayamayan Zanka golde hataya katkı verdi.

4 dakika sonra olmayan kornerden seken topta Zanka eşitliği getirdi.

Garry'nin sakatlanması sonrası Emre dahil oldu. 2. devre takım 4-2-4'e döndü. Yanal, önde oynayacaklarını düşündüğünden Orgill'in hızıyla baş edebilsin diye eldeki tek hızlı stoper olan Jailson'u oyuna soktu. Böylece Jailson, Orgill ile boğuşacak, Zanka kademe yapacak ve kapılan toplar Gustavo ve Emre ile oyuna gireceksin. Plan buydu. Bu dönemde Deniz ile Tolga ile Kruse ile pozisyonlar bulundu ama skor bir türlü gelmedi. 63'te Ankaragücü'nün ilk ve tek organize atağında İlhan bomboş pozisyonda topu içeri atabilse bu maç zor dönerdi. O pozisyonda da Zanka boş bıraktı İlhan'ı..

Ardından tipik Ersun Yanal golü seyrettik. Ani presle Gustavo topu kaptı, Emre müthiş bir pas attı, Kruse de al da at deyince Vedat skoru getirdi.

83'de Orgill, Jailson'u ilk defa geçti golü Ozan engelledi. Sonraki dakikalarda Sedat'ın bir dış şutu dışında ciddi sorun yaşanmadı. Derbi öncesi 3 puan alındı.

Ersun Yanal, içeride kendine karşı kapanan takımlara karşı hızlı stoper arıyor. Bu yüzden Jailson'u oynatıyor. Sadece hızlı ve çabuk diye. Takımın en zayıf halkası Zanka. Fizik gücü yok ve pozisyon hatası da yapıyor. Sert de değil. Tandem artık oturmalı. Bence ideal 11'de Hasan Ali ve Isla döndüğünde orta ikili Ozan - Emre olacaksa Gustavo stopere çekilecektir diye tahmin ediyorum. Eğer tam anlamıyla iyileşmişse ve fizik gücünü artırmışsa Serdar Aziz 11'e girmeli. Rami'ye pek güvenmiyorum. Zanka hazır ve sağlıklı ama yetersiz. Serdar - Gustavo ya da günün birinde tam anlamıyla verimli olduğunda Rami - Gustavo ideal tandem gibi duruyor. Hasan Ali döndüğünde ileride top tutabilme adına Dirar veya Ozan'ın sağ önde oynayabileceğini düşünüyorum. O zaman daha tok bir takım haline gelecektir F.Bahçe.

Yönetime de bir görev düşüyor. Ne yapıp edecekler devre arasında bir sol bek alacaklar. Derbiye bu maçtan farklı bir kadro bekliyorum.

NOT: Ersun Yanal eleştirilecek elbette ki. Kritize de edilecek muhakkak. Ama içinde analiz, tahmin ya da öngörü barındırmayan saçmalamalar, "yeeaaaa" diye ağız eğip muhabbet yapmalar; hayatta hiçbir başarısı olmayanlara yakışabilir. Ama bunları çalıştırmak TRT'ye yakışır mı onu değerlendirsinler.