Serdar Ali Çelikler: Enerji iyi oyun kötü
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı evinde 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi.
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Fenerbahçe yeni kadrosuyla yeni sezonun ilk maçında Gaziantep karşısındaydı. Hatay gibi Antep de benim açımdan bu sene özel bir takım. Onları, bu sene desteklediğim takımlar listesine ekledim. 6 aydır idman yapmayan Antep takımını fiziki açıdan da iyi, diri buldum.
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Maç başladı ve ilk hücum preste topu kapan Dzeko, Tadic'le verkaç yapıp golü attı. Sonra Szymanski'nin ince asisti ile Dzeko 2. golü buldu.
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Bunun dışında Jayden'ın çevirdiği topta Tadic topu boş kaleye vurdu, rakip çizgiden çıkardı. 3 tane net pozisyon. Bir de yeni değişen el kuralı ile iptal edilen penaltı vardı.
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Penaltının iptali hem yeni kurala göre hem de benim futbol anlayışıma göre doğruydu. Kayarak gelen futbolcu, elini bir yerine sokamaz. Mecburen yere koyarken eline gelen top, eğer kaleye gitmiyorsa penaltı olmamalı.
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Gelelim kırmızı karta. Maxim 1. kartı hakeme şiddetli proresto nedeniyle gördü. Sarı karttan sonra atılmak istercesine itirazlarını sürdürdü. Bir başka pozisyonda alkışlı protesto yapınca da 2. sarıdan atıldı. Adeta atılmak istedi.
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Devrenin son dakikasında Antep golü bir kez daha gösterdi ki bu takıma en başta bir kaleci lazım. İsmail Hoca, adaleti ile bilinir. Yabancı kaleci gelene kadar kale İrfan Can Eğribayat'ın olmalı.
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Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, değişe değişe oynayabilir, forma verildikçe ellerinden geleni yaparlar. Bazen ellerinden az geliyor. Bu arada uzun süredir İrfan Can Kahveci iyi oynuyor. MYH'dense onu tercih ederdim ben.
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Jayden Oostorwolde defansif olarak iyi bir oyuncu ve atletizmi ile bence Ferdi'den önde. Ferdi de hocanın sürekli oynattığı MHY'den önde..
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Ben olsam Osayi yerine Mert Müldür, sol bekte Jayden, 8 numarada Ferdi'yi denerdim. Becao iyi bir stoper ama bu maç bana şunu gösterdi ki bir savunma lideri lazım olabilir. Sergio Ramos mesela.
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Olmazsa Merih Demiral alınıp Türk zorunluluğunda el rahatlatılmalı. Sakatlık nedeniyle güvenilmez Serdar Aziz ve Samet'ten iyi olacağı kesindir.
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Fred'in yanına top taşıyabilen bir orta saha ile kadronun eksiklikleri büyük oranda giderilir. Ben olsam Martial - Muriel gibi bir isim daha düşünürdüm.
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De Gea - Mert Müldür - Becao - Ramos - Jayden - Transfer - Fred - Ferdi - Tadic - Dzeko - Cengiz.. Benim 11'im bu olurdu.
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2. yarı bu kez VAR'dan gelen penaltı kararı ile başladı. Yeni kuralın aptala anlatılır gibi anlatılması şart. Savunma hamlesinde el farklı, hücum aksiyonunda el hamlesi farklı karar çünkü artık yeni kuralda..
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Son saniyede tartışılan ve Antep'in penaltı beklediği pozisyon yeni değişen kurala göre değil çünkü.. (Savunma hamlesinde ele çarpan topa penaltı çalınmıyacak artık)
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Tadic penaltıyı kaçırdı ama genç Batuhan kurtardı diyelim.. Taraftar uzun süre sonra hem de çok uzun süre sonra sahaya dönmüştü. Penaltı sonrası tepkileri iyiydi.
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Bu arada, Serdar Aziz ve MHY sürekli sakatlanmaya yatkınlar tamam da Becao'nun sakatlanması falan nedir sorgulanması lazım. 70'de Ferdi'ye en az bir sarı kartı atladı hakem Abdülkadir Bitigen.
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Fenerbahçe maçı kazandı. Ama Maribor maçı da bu maç da gösterdi ki takımın oyunu yeterli değil. "Daha iyi olacağız" demenin bir manası yok. Takımın oyun stratejisinin daha iyi belirlenmesi şart.
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Sadece transfere bakmamak lazım. Oyun mantalitesi akışkan ve planlı olmak zorunda. Hücum çalışmaları, misal duran top setleri yapılmamış. 3. hafta sonrasındaki milli arada iyi ama çok iyi çalışılmalı. Maribor maçında da akabindeki Samsun deplasmanı düşünülerek rotasyon yapılmalı.
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Özetle;
• Kaleci - 6 numara tamam da yanı sıra lider stoper ve bir skorer daha alınmalı.
• İsmail Kartal, artık duygusallığı ve bazı oyunculara takıntısını bırakmalı.
• Dzeko ve Tadic perşembe-pazar mesaisinde dinlendirilmeli.
• Hepsinden öte ilk milli arada strateji - hücum planı ve duran top setleri çalışılmalı.
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Son sözüm İsmail Hoca'ya.. Her maç böyle tıknefes olursa oyuncularının bazıları ıslıklanır. Akıcı ve süreklilik arz eden futbol, oyuncularınıza karşı da sorumluluğunuzdur.. Son 6 dakikada 10 kişilik Antep'e ecel terleri dökmek İsmail Kartal'a yazar..
- 21
Bir sözüm de taraftara.. İyi başladınız tamam da Allah aşkına bin yıllık mehter marşı tezahüratını değiştirin, yeni beste bulun artık..
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