Geçen sezonun devre arasından itibaren bu senenin planlamasını yapan; belli transferleri bitiren, yazın herkes Euro 2020 heyecanındayken asli oyuncularını kadroya katan Trabzonspor açık farkla lider.

Sezona geçen sezonki hocası ve ağırlıklı oturmuş kadrosuyla başlayan ve iki asli takviye ile başlayan Konyaspor ikinci.

Yıllardır oturmuş düzeni olan; ilk 11'inin 5-6'sı senelerdir birlikte oynayan Başakşehir; kendisine uygun teknik direktörü bulunca üçüncülüğe oturdu.

Seneye bana göre kopan fırtınanın aksine dengesiz ve vasat altı bir kadro ile başlayan; sonra Montella gibi kariyerli ve mantıklı bir hoca ile toparlanma sürecine giren Adana Demirspor, Fenerbahçe galibiyeti ile dördüncü sıraya yükseldi. Hocaları olmayan 3 büyüklerin hali meydanda.

1- Planlama yoksa; hocan yoksa; düzenin yoksa forman seni kurtarmıyor.

2- Rıdvan Dilmen'in başta "Kadro iyi, Vitor kötüydü" önermesi bir kez daha boşa çıktı. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi falan değil. Kalecisinden santrforuna kadar ciddi kalite sorunu var.

3- Her şeyin başında "3 Büyükler" mefhumunun bittiğini kabul edelim. Birkaç tane iyi yabancı yakalayan, yönetim-hoca bütünleşmesini sağlamış her takım, herkesi her statta yenebilir. İşte açık örneği bu maçtır.



Adana Demirspor çok kolay çalınmış bir penaltı ile geriye düştüğü maçı hakkıyla kazandı.

Fenerbahçe'de gerçekler gün gibi ortada.

• Pelkas teklif varsa satılmalı.

• Yeni gelecek hoca Mesut hakkında ne karar verirse uygulanmalı.

• Geldiğinden beri 3 maçı olan İrfan Can ya kendine gelecek ya satılacak.

• M.İ.M.'in son M'si Mert Hakan'a gelince.. Top oynayamadığı için kavgayla takımda kalacağını sanıyor. İlk önce o gider haberi olsun.

• Attila Szalai'nin 4'lü savunmada aslen çok da iyi bir stoper olmadığını da her hafta görüyoruz.

• Zeki Murat Göle, artık bu takımın başında maçlara çıkmasın. Zaten takımı M.İ.M yapıyor bari değişiklikleri daha mantıklı yapabilecek birisi olsun.

☆☆

Başkan gelecek sezon takımın başına geçecek hocayı 2 haftaya açıklayacağını söyledi. Muhtemelen Löw ve Jorge Jesus gibi kalibresi yüksek hocalarla görüşülecek. Yine de bu süreçteki 3 lig maçı, Zeki Göle ile falan gitmez. Gerekirse 6 aylığına bir hoca ile hemen anlaşılmalı. Hiç olmazsa bir düzen oluşur. Hiç olmazsa takımı artık M.İ.M yapmaz. Hiç olmazsa İrfan Can kilo fazlasını verir. Biz de yetersiz de olsa bir düzen-tertip görürüz.