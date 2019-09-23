İki tane sıkıntılı takımın maçına Suat Aslanboğa adlı yetersiz, nakıs ama akıllı ve eyyamcı bir hakemi atayarak MHK, "aman benden çıksın iş" diye düşündü. Aslanboğa da "KALİTELİ BİR EYYAMCI" olarak devre sonunda Douglas'a 2. sarıdan kırmızı kart gösterip Beşiktaş'ı eksilteceğine 'terse faul' çaldı. Sonra da devreyi bitirdi. İtiraz edenlere de sarı kartları çıkartıp rahatladı.

Ne kadar büyük bir eyyam yaptığının farkında olduğundan, bu klasik Türk hakemliğinin yarasının ne derece önemli bir hat yaptığının farkına vardı ki 2. devre Beşiktaş aleyhine düdükler çaldı. Üstüne bir de Başakşehir öne geçince rahatladı. Taa ki penaltı pozisyonuna kadar. Bariz penaltıyı verse bir türlüüü vermese başka türlü diye düşünüp işi VAR'a yıktı. Bence doğru bir kararla penaltıyı verdi ve taa en başta, maça atandığı gün kafasında olan "Aman ne şiş yansın ne kebap" tarzında maç bitince rahatladı.

Türk spor medyası gerçekten sorunlu. Türk yöneticiler ha keza. Ama Türk hakemleri cidden bu ülke futbolunun en zayıf halkası. Bu maçı yabancı hakem yönetse Beşiktaş 45'te 10 kişi kalmıştı. Gelecek hafta derbide, bu hafta Sivas'ta kaybeden Trabzon'la Beşiktaş maçında da hakemlerin "Aman ne şiş yansın ne kebap" diyeceğinden emin olun. Türk hakemlik sistemi yıkılmalı. Baştan aşağı yeniden kurulmalı. Mevcut hakemlerin yüzde 80'inin hakemliği bitirilmeli ve 2 yıl boyunca yepyeni bir hakem nesli yetiştirilmeli. Bu süre içinde de maçları yabancı hakem yönetmeli. Başka çare yok.

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Maçı çok konuşmaya gerek yok. Başakşehir ilk yarı oynamaya çalıştı. Beşiktaş ise Vida-Ruiz eksikliğinde eldeki en ideal tandemle sahaya çıkmıştı. İlk yarı boyunca tüm akınlar ve oyuna benzer bir şeyler misafir ekipten geldi. 2. yarıda Crivelli ile golü buldular. Sonra Okan Buruk'un korkaklığı ortaya çıktı. Crivelli ve Guldbransen 2 santraforunu çıkarıp Mehmet Topal ile ön liberoya destek attı. Sonra da futbolu bırakmış Demba Ba ile Arda Turan'ı sahaya sürdü. Bunlar ezber değişiklikler. Beşiktaş pas yapmıyordu ki bir ön libero alıp orta alan kalabalıklığı yaratmak isteyesiniz. Oysa 2 santraforunuzu çıkartınca Beşiktaş savunması öne çıkabildi. Okan Buruk'un Beşiktaş'ı yenmeye yüreği yetmedi. Büyük takım hocası olmaya daha çooook yolu olduğu ortaya çıktı. Abdullah Avcı skor olarak istediğini alamasa de nefeslendi. Burak'ın dönüşü ile bir parça daha alternatif elde etti. Ama bu maça kadar "Avcı bir şey yapmak istiyor ama kadro yeterli değil" diyordum. Gördüm ki Avcı'da da sorun büyük. Beşiktaşlı aile fertlerim ve dostlarım için üzgünüm ama zor bir sezon görünüyor.