Transfer dönemi başlamak üzere. Dönemin en civcivli takımı Fenerbahçe olacak. Şu ana kadar Mirsad Türkcan'ın Ramadani ortaklığı ile sattıkları Allahyar dışında transfer yok. Muhtemelen Ramadani-Mirsad bir ya da 2 transfer daha yaptırır. Fejsa mesela.. Kalinic'i de gazlıyorlar. Umarım Kalinic'e kanmaz Fenerbahçe yönetimi. Ki ben Fenerbahçe yönetimde olsam, azılı Fenerbahçe düşmanı, kör fanatik Erman Akyüz denen holigan o şirkette çalıştığı sürece Mirsad'dan çöp bile almam ya!.. Fenerbahçe yönetimi benim kadar ince düşünür mü, bilmiyorum.

Israrla şunu söylerim. Transfer asla tek bir kişiye bırakılmayacak kadar önemlidir. Elbette sadece teknik adamın istediği kadro kurulamaz. Ama teknik adamın istekleri de tam olarak yadsınamaz. Şimdiye dek okuduklarımızdan anlıyorduk ki Ersun Yanal'ın istediği 2 oyuncu alınacak. Emre'nin tavsiyeleri dinlenecek. Dzeko'yu şov amaçlı getiren Mirsad'dan 2 transfer yapılacak. Ramadani, Ahmet Bulut vasıtası ile Mendes gibi uluslararası menajerlerle tanışılacak. Hatta yine okuyup dinlediklerimizden de anlıyoruz ki Rogon menejerlik Ali Koç'un dikkatini çekebilmek için sürekli West Ham'ı kullanıyor. Fourtunis'in menajeri olan bu şirket Fener'e kimi önerse, önerdiği oyuncuya West Ham'ın da talip olduğunu da üflüyor. Yetmemiş olacak ki Hasan Ali'yi de West Ham'a göndermeye kalkmış. Belli ki Fenerbahçe ile çalışmak istiyorlar. Büyük şirkettir tanışılabilir, çalışılabilir elbet..

Ama okuduklarımızdan farklı olarak baktık ki meğerse başkan Koç'un manevi kardeşi pek sevgili Demiyın çalışmaya devam ediyormuş! Yeniden ortaya çıkmış. İsrail lobisinin iteklemesi bu beceriksiz arogan, "transferin yüzde 25'i şanstır" demiş. "Öyledir de senin 11 de 11'in patlak çıktı a be hokkabaz" denilip kovulacağına yeniden görev verilmiş. Wasserman Sports menajerlik ve İsrail lobisi dışında bu duruma kim sevinmiştir bilemem. Haa bir de Batur-Ömer kankasının şirketinden yanına aldırdığı Batuhan ve Cihan isimli scoutlar sevinmiştir. Miha Zajc için "Bizim iyi bir 10 numaramız var" demiş Demiyın.. Onun Batuhan'ı buldu ya.. Bu beceriksiz ve dahi hokkabaz, İsrail lobisinin gazlaması adam yeniden ortaya çıktıysa bu sene de transferden bir şey beklemiyorum.

Eğer bu vatandaş tek bir transfer yaparsa; bu vatandaşın aldırdığı Batur-Ömer ikilisinin eski elemanları Batuhan ve Cihan'dan bir kazık daha yenirse; Fenerbahçe düşmanı holigan Erman Akyüz denen şahsiyet, Mirsad üzerinden Fenerbahçe'nin ekmeğini yerse; "Fenerbahçe yönetimine yazıklar olsun" derim. Fener Ol projesine de artık zerre katkı vermem. Umarım ve samimiyetle dilerim ki Demiyın efendinin açıklamaları kendi kendini poh pohlamak olsun. Bekleyeceğim ve dikkatle izleyeceğim.

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Tüm okurlarımın bayramını kutlarım.