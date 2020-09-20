Galatasaray ligimizde "başka" bir şey yapmaya çalışan 2 takımdan biri. Diğeri de Gaziantep. Genel olarak tüm ama tüm teknik adamlarımız 4-2-3-1 denen aslen 4-5-1 olan versiyonla; savunma önünde 2 defansif bir ayağı iyi (ne demekse) oyuncuyla diziliyor. Öndeki 3'lü de yanlış anlamayın rakip bekleri kovalasın diye konuyor. Neredeyse 1.5 hücumcu ile sahaya çıkıyorlar ve kaleyi bulan isabetli şut sayısı en kısır lig bizim ligimiz oluyor. Sumudica ilerideki kaliteli 2 oyuncusunu 3 tane yeteneksiz pir pir ile desteklemek için savunmasını beşliyor. Onun da farkı o. Ama Fatih Terim ilk defa; kendi diziliş repertuarında hiç görmediğimiz bir biçimde bu seneye başladı.

4-1-4-1 oynuyorlar ve Taylan ile de oyun kurmuyorlar. Oyuna çıkarken iki stoperini kullanıyor ve bir evvelki seneden farklı olarak oyun kurabilen bekleri olmaksızın bu işi kotarıyor. Çünkü öndeki 5'li (Falcao da dahil) hızlı tek pas oyununu son derece iyi yapabiliyor. İlk haftaya göre biraz sallanan Emre Kılınç'ın bir iki pozisyonu hariç bu adamlara top geldi mi kaptırmıyorlar. Kaptırınca da geri koşma hızları gayet iyi. Demek ki fizik olarak da iyi çalışmışlar. Gaziantep maçından farklı olarak pek üretken değillerdi ama yeterince pozisyon buldular ve iyi değerlendirdiler. Feghouli'yi savunma arkasına kaçıran aşırtma pasları atan Belhanda nefis de bir gol atarak bence satılma ihtimalini iyice azalttı.

Başakşehir çok iyi bir takım ve bu takım G.Saray karşısında ilk yarıda çıkamadılar bile. Tabi bunda Okan Buruk'un özellikle G.Saray'a karşı fazla çekingen tavrının da etkisi var. Visca ve İrfan Can da yine bir "mühim" maçta kayboldular. 2. yarıda G.Saray 60'dan sonra beklemeyi tercih etti. Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Fatih Hoca'nın o silahını kullanırdı.

Yine de Diagne - Kılınç - Babel dokunuşları ile Belhanda'nın vuruş anı arası herhalde 2 saniye falandı. İşte sır burada; bu hızda. Bunu yapabilen veya yapabilecek olan yok. G.Saray'ı rakipsiz kılan da bu özelliği. Fatih de bence 2-0'dan sonraki kapanma döneminde iyi kurtarışlar yaptı. Cimbom haftaya da derbide favori.

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Gelelim hakeme. Seyirci yok bir şey yok, bizim hakemlerimiz hala saçmalıyorlar. Demek ki baskı maskı hikaye. Bunlar açık ara eyyamcı ve yeteneksiz. Benim futbol anlayışıma göre penaltı penaltı falan değil. Serdar Tatlı MHK'sının derhal "El" standartlarını belirlemesi lazım.

Demba Ba'nın eline çarpan topa dünyanın hiçbir yerinde penaltı çalmazlar. Ayrıca Karaoğlan'ın Epureanu ve Mahmut'a verdiği sarı kartlar tamamen hataydı. Marcao'ya bir sarı kart vermemesi ise eyyam. Yabancı hakem gelmeden bu iş düzelmeyecek.